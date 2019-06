Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht in Kölbingen Zeugenaufruf

Kölbingen (ots)

Am 10.06.2019 kam es gegen 21:15 Uhr an der Hauptstraße in Kölbingen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein dunkelgrauer SUV mit WW-Kennzeichen von Kaden kommend in Richtung Westerburg. Bei der Ortseinfahrt in Kölbingen soll der SUV aufgrund eines Baustellenschildes auf die Gegenfahrbahn ausgewichen sein. Hierbei soll es zu einem Beinaheunfall mit einem silbernen Kleinwagen gekommen sein. Unmittelbar hinter dem silbernen Kleinwagen fuhr ein schwarzer SUV. Der schwarze SUV musste auch auf den Gehweg ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Allerdings tuschierte der dunkelgraue SUV den Außenspiegel der Fahrerseite des schwarzen SUVs. Der dunkelgraue SUV flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen SUV geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter 02663/98050

