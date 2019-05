Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Reifendiebe schlugen in Koblenz zu

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 28.05.2019 wurden auf dem Gelände eines Autohändlers in der von-Kuhl-Straße, an sieben Neufahrzeugen die Räder abgebaut und gestohlen. Es handelt sich um Leichtmetallräder, die von Fahrzeugen der Marke Nissan Qashqai abmontiert wurden. Nach der Demontage wurden die Fahrzeuge auf Pflastersteinen oder auf den jeweiligen Bremsscheiben abgestellt. Der Schaden wird pro Fahrzeug auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

