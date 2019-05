Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbrüche in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 28.05.2019, 05.00 Uhr, wurde in ein Tattoo-Studio in der Cusanusstraße eingebrochen. Aufgrund vorgefundener Spuren versuchte der Täter zunächst die Eingangstür aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, schlug er ein Fenster ein. Durch dieses drang er in die Räumlichkeiten ein, aus denen, soweit bislang bekannt, lediglich eine Kaffeekasse mit einem geringen Bargeldbetrag gestohlen wurde. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Stegemannstraße / Ecke Casinostraße. Auch in diesem Fall wurde eine der Fensterscheiben eines Sanitätshauses eingeschlagen. Der Täter durchsuchte anschließend die Büros und stahl ein I-Pad. Ein weiterer Einbruch ein Büro einer Personalservice GmbH in der Rizzastraße schlug offenbar fehl. Es wurde ebenfalls eine Fensterscheibe eingeschlagen. Zu einem Einstieg in das Gebäude kam es jedoch nicht. Die Polizei geht davon aus, dass diese drei Taten von dem gleichen Täter begangen wurden. Es liegen Zeugenhinweise zu dem Einbruch in das Tattoo-Studio vor. Ein durch das Klirren der Scheibe aufmerksam gewordener Zeuge sah unmittelbar nach der Tat eine schlanke, männliche Person, bekleidet mit einer beigen Hose, einem türkis-blauen Oberteil und einer schwarzen Basecap, von der Örtlichkeit flüchten. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

