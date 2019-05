Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Kläger zieht Zulassungsantrag auf Berufung beim Oberverwaltungsgericht Niedersachsen zurück

Göttingen (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung POL-GOE, 05.03.2019 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/4209284

Nachdem das Verwaltungsgericht (VG) Göttingen am 13.02.2019 die Speicherung personenbezogener Daten eines jungen Mannes aus Göttingen in polizeilichen Auskunftssystemen für rechtmäßig erklärt hatte, war dieser in Berufung gegangen. Einen entsprechenden Zulassungsantrag beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg zog er allerdings Ende April wieder zurück. Der Beschluss des VG Göttingen, wonach die Speicherung seiner Daten seine Richtigkeit hatte, ist somit rechtskräftig.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Julia Huhnold

Telefon: 0551/491-1004

Fax: 0551/491-1035

E-Mail: pressestelle@pd-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell