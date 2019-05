Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Schwerlastkontrollen auf der A7 und der B1; Länderübergreifender Polizeieinsatz führt zu mehr Verkehrssicherheit

Am Donnerstag, den 16.05.2019, hat die Polizeidirektion Göttingen ganzheitliche Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durchgeführt. Zwei Kontrollstellen wurden an der A7, Parkplatz "Leineholz", Fahrtrichtung Nord und Süd und eine weitere an der B1 im Bereich Bad Pyrmont eingerichtet. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus Hessen und Thüringen unterstützten diese Maßnahme der Spezialisten der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Göttingen. Zusätzlich war auch die Bundesanstalt für den Güterverkehr, das Veterinäramt und das Gewerbeaufsichtsamt vor Ort. Insgesamt nahmen 50 Kräfte an der Kontrolle teil.

Im Rahmen der Kontrollen an der A7 wurden insgesamt 135 Fahrzeuge überprüft, dabei kam es in 82 Fällen zu Beanstandungen. Aufgrund von erheblichen Mängeln untersagte die Polizei die Weiterfahrt in 8 Fällen.

"Insbesondere für den Güterverkehr stellen Autobahnen und Bundesstraßen weiterhin die wichtigsten Transportwege dar. Das verantwortungsbewusste Verhalten aller, aber ganz besonders der Fahrzeugführer von LKW oder Bussen ist aufgrund der erhöhten Gefahren von erheblicher Bedeutung.", erklärt Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen. "Die Ergebnisse aus regelmäßigen Kontrollen verdeutlichen die Notwendigkeit dieser polizeilichen Maßnahmen. Wir wollen durch diese groß angelegten Kontrollen schwerste Verkehrsunfälle verhindern und Menschenleben retten. Das ist unser vorrangigstes Ziel."

Der moldawische Fahrer eines Fahrzeuges konnte nur einen ungültigen Führerschein vorzeigen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zusätzlich wies das mitgeführte Fahrzeug sowohl Überhöhe als auch Überlänge auf. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auch dem Fahrzeugführer eines polnischen LKW wurde die Weiterfahrt untersagt. Während der Kontrolle des Fahrzeuges stellten Polizeibeamtinnen und -beamte fest, dass insgesamt drei Bremsscheiben gebrochen waren. Eine Reparatur erfolgte direkt vor Ort.

Ein Schwerpunkt lag bei allen Kontrollen auf dem Umgang mit Sicherheitsrisiken im Transportgewerbe, wie beispielsweise die Nichteinhaltung von Lenkzeiten und unzureichende Ladungssicherung. Darüber hinaus wurden mehrere Verstöße aufgrund der Zustände der Fahrzeuge geahndet. Auffällig dabei waren zahlreiche Reifen mit zu geringem Luftdruck.

Die Polizeidirektion Göttingen hat in der Vergangenheit eine Vielzahl von repressiven und präventiven Maßnahmen durchgeführt, um die Verkehrssicherheit auf der BAB 7 weiter zu erhöhen. Diese erstrecken sich von sogenannten "Truckerstammtischen" über die Abfahrtkontrollen von LKW an den Wochenenden auf den Raststätten bis hin zu Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch die Einsatz- und Streifendienste der Dienststellen Göttingen und Hildesheim.

