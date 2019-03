Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Verwaltungsgericht Göttingen hat entschieden: Speicherung von personenbezogenen Daten in polizeilichem Auskunftssystem waren rechtens

Göttingen (ots)

In einem Verwaltungsgerichtsverfahren, von dem in jüngster Vergangenheit in den Medien zu lesen war

http://www.goettinger-tageblatt.de/Die-Region/Goettingen/Klagen-gegen-Goettinger-Polizei

ist nun ein Urteil gesprochen worden: Die Speicherung personenbezogener Daten eines jungen Mannes aus Göttingen in polizeilichen Auskunftssystemen war rechtmäßig. Dieses hatte der Betroffene bezweifelt und eine entsprechende Klage vor dem Verwaltungsgericht Göttingen eingereicht.

