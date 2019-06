PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahme nach versuchtem Trickbetrug, Schussabgabe durch Polizeibeamten, Kronberg, Schönberg, Klosterstraße, 14.06.2019, 13:35 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(He)Heute Mittag gelang es der Bad Homburger Polizei zwei mutmaßliche Trickbetrüger festzunehmen, nachdem zuvor versucht worden war bei einer Seniorin in Kronberg, Schönberg Geld zu erbeuten. Bei dem Polizeieinsatz kam es zu einer Schussabgabe durch die Polizei. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei wurde zur Mittagszeit darüber informiert, dass augenscheinlich falsche Polizeibeamte in Kronberg, in der Klosterstraße Kontakt zu einer Seniorin aufgenommen hatten und gerade dabei seien eine Geldübergabe anzuberaumen. Unmittelbar wurden Polizeikräfte entsandt und die angerufene Seniorin betreut. Während des Einsatzes konnte ein verdächtiges Fahrzeug, besetzt mit zwei Männern, festgestellt werden. Ein Insasse des PKW lief augenscheinlich in Richtung der Wohnanschrift der Seniorin und der Fahrer wartete auf dessen Rückkehr. Beide Personen sollten einer Kontrolle unterzogen werden, woraufhin der PKW-Fahrer plötzlich schnell auf einen Einsatzbeamten zufuhr. Daraufhin kam es zu einer Schussabgabe in Richtung des PKW. Dieser wurde getroffen, fuhr jedoch weiter, konnte aber nach kurzer Flucht gestoppt und der Fahrer festgenommen werden. Der zweite Täter war zwischenzeitlich ebenfalls festgenommen worden. Beide Personen wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeistation Bad Homburg gebracht. Die Spurensicherung vor Ort wurde durch eine Fachdienststelle des Polizeipräsidiums Westhessen übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bad Homburger Kriminalpolizei durchgeführt. Weitere Auskünfte können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

