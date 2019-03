POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Vorsicht, falsche Polizeibeamte! Massive Häufung von Betrugsversuchen am Telefon, Wiesbaden und Umgebung, 06.03.2019

(He)Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen kam es auch gestern wieder zu einer Vielzahl von Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Ihr Hauptaugenmerk hatten die Straftäter auf Wiesbaden gelegt. Allein hier kam es zu fast vierzig Betrugsversuchen. Bis dato sind aus Wiesbaden keine Fälle bekannt, bei denen die Täter Beute gemacht haben. Gestern meldeten sich die Täter wiederholt als Herr Bötcher, bzw. Herr Berger von der Kriminalpolizei. Immer wieder gaben die Anrufer an, dass die Polizei Einbrecher festgenommen habe und man bei der Durchsuchung dieser eine Liste mit weiteren, ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden habe. Die Adresse des oder der Angerufenen habe ebenfalls auf der Liste gestanden und darum sei der Angerufene akut gefährdet. Ein Einbruch stehe kurz bevor und schnell müsse man seine Wertsachen in Sicherheit bringen. Hierbei sei die "Polizei" natürlich gerne behilflich. Das Geld müsse nur an einen "Zivilbeamten", welcher vorbeikommt, übergeben werden. Natürlich kommt statt der richtigen Polizei einer der Ganoven und das Geld ist weg. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Betrüger keine Grenzen gesetzt. Entweder kommt tatsächlich eine Person vorbei oder in anderen Fällen sollten die Wertsachen auf dem Grundstück deponiert werden und die Opfer sahen noch nicht mal die Abholer. Es kam auch schon vor, dass die Täter in der Dunkelheit vor dem Balkon der ahnungslosen Opfer erschienen und die Wertsachen dann auf Zuruf von den Opfern vom Balkon geworfen wurden. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

2. Trickdieb bestiehlt Seniorin, Mainz-Kostheim, Passauer Straße. 06.03.2019, 11:30 Uhr

(He) Gestern Mittag entwendete ein Trickdieb in Kostheim einer 84-jährigen Seniorin ein Goldarmband und verursachte dadurch einen Schaden von circa 300 Euro. Die Kostheimerin wurde gegen 11:30 Uhr unmittelbar vor ihrer Wohnanschrift von dem Unbekannten angesprochen und gefragt, ob sie Geld wechseln könne. Bereitwillig versuchte die Dame zu helfen und schaute in ihrer Geldbörse nach. Währenddessen gelang es dem Täter, das von der Geschädigten getragene Goldarmband zu entwenden. Der Trickdieb wird beschrieben als circa 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit guten Deutschkenntnissen und brauner Hautfarbe. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

3. Einbruch in Trauerhalle, Wiesbaden, Bernhard-May-Straße, 05.03.2019, 16:00 Uhr - 06.03.2019, 06:30 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stiegen unbekannte Einbrecher auf dem Friedhof Biebrich gewaltsam in die Trauerhalle ein und verursachten durch den begangenen Einbruchsdiebstahl einen Gesamtschaden von über 1.000 Euro. Nachdem die Täter das Schloss der Eingangstür zu der Halle zerstört hatten, drangen sie ein und öffneten im Inneren, ebenfalls gewaltsam, eine Bürotür. Hieraus ließen sie dann einen Drucker, eine Beschallungsanlage sowie ein Handy mitgehen. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Durch Balkontür in Reihenhaus eingestiegen, Wiesbaden, Adalbert-Stifter-Straße, 04.03.2019, 11:00 Uhr - 05.03.2019, 18:00 Uhr

(He)Einbrecher stiegen zwischen Montag, 11:00 Uhr, und Dienstag, 18:00 Uhr, in der Adalbert-Stifter-Straße in ein Reihenhaus ein und verursachten an der aufgehebelten Balkontür einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden. Nachdem die oder der Täter in das Haus eingedrungen waren, wurden mehrere Räume durchsucht und im Hausinnern eine weitere Tür aufgehebelt. Nach der Tat konnten die oder der Täter unbemerkt flüchten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Spiegelgläser von PKW abmontiert, Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 05.03.2019, 07:00 Uhr - 20:00 Uhr

(He)Diebe montierten am Dienstag von einem in der Breslauer Straße abgestellten BMW die Spiegelgläser ab und verursachten durch deren Diebstahl einen Gesamtschaden von circa 700 Euro. Der BMW 730 wurde gegen 07:00 Uhr auf der Straße im Bereich der Hausnummer 63 abgestellt. Um 20:00 Uhr wurden die fehlenden Gläser dann bemerkt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

6. PKW beschädigt und geflüchtet, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 05.03.2019, 17:30 Uhr - 06.03.2019, 08:45 Uhr

(He)Ein auf der Dotzheimer Straße abgestellter PKW wurde zwischen Dienstag, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 08:45 Uhr, von einem anderen Fahrzeug beschädigt, welches sich anschließend aus dem Staub machte und weder Polizei noch Halter verständigte. Der betroffene blaue Toyota Yaris stand in Höhe der Hausnummer 162, im Bereich eines Einkaufsmarktes in Fahrtrichtung Innenstad auf dem Parkstreifen, rechts er Fahrbahn. Als der Halter gestern Morgen zu seinem PKW zurückkam musste er feststellen, dass der Stoßfänger vorne links eingedrückt und das dortige Scheinwerferglas gesprungen war. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Bauwagen hält Einbruchsversuchen stand, Idstein, Wörsdorf, Ringgasse, 04.03.2019, 20.00 Uhr bis 06.03.2019, 13.00 Uhr,

(pl)Ein im Bereich der Ringgasse in Wörsdorf abgestellter Bauwagen hat zwischen Montagabend und Mittwochmittag Einbrechern standgehalten. Unbekannte Täter hatten versucht, das Fenster und die Tür des Bauwagens aufzuhebeln und sich zudem an einer Metallplatte des Wagens zu schaffen gemacht. Als die Einbruchsversuche jedoch allesamt misslangen, ergriffen die gescheiterten Täter unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Reifendiebe in Walsdorf unterwegs, Idstein, Walsdorf, Im Hostert, 06.03.2019, 18.30 Uhr bis 07.03.2019, 08.00 Uhr,

(pl)In Walsdorf waren in der Nacht zum Donnerstag Reifendiebe unterwegs. Die Täter drangen in der Straße "Im Hostert" in eine freistehende Doppelgarage ein und entwendeten hieraus acht Sommerreifen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Staubsauger aus Gartenhütte gestohlen, Geisenheim, Mönchstraße, 03.03.2019, 19.30 Uhr bis 04.03.2019, 10.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagvormittag aus einer Gartenhütte im Bereich der Mönchstraße einen Staubsauger gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gartengrundstück und ließen anschließend aus der unverschlossenen Hütte den Staubsauger mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

4. Achtung vor falschen Polizeibeamten am Telefon, Eltville, 06.03.2019,

(pl)Bei zahlreichen Personen aus Eltville klingelte im Verlauf des Mittwochs das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldeten sich angebliche Polizeibeamte und erzählten skurrile Geschichten von Ermittlungen oder Festnahmen, die Hinweise erbracht hätten, dass die Angerufenen zeitnah Opfer von Kriminellen werden sollten. Hierbei versuchten die Anrufer geschickt, die Geschädigten über Vermögenswerte auszufragen. Erfreulicherweise reagierten die Angerufenen in sämtlichen bislang bekannt gewordenen Fällen vollkommen richtig, durchschauten die Betrüger und beendeten die Telefonate oder gingen nicht weiter darauf ein. Die "echte" Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon verlangen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort. Nicht selten verlieren gutgläubige Menschen durch diesen Schwindel ihre gesamten Ersparnisse.

5. Unfallflucht auf Parkplatz von Einkaufsmarkt, Idstein, Wiesbadener Straße, 06.03.2019, 11.00 Uhr bis 13.15 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesbadener Straße ist am Mittwoch ein geparkter blauer Toyota Avensis beschädigt worden. Die Geschädigte hatte den Wagen gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie dann gegen 13.15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieser in der Zwischenzeit im hinteren, linken Bereich beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

