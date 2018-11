FW-Erkrath: Gründung der Erkrather Kinderfeuerwehr "Erkrather Feuer-Kids"

3 weitere Medieninhalte

Erkrath (ots) - Historischer Tag für die Feuerwehr Erkrath. Sie hat jetzt eine Kinderfeuerwehr. In einer Feierstunde, zu der die neuen Mitglieder und deren Eltern ebenso eingeladen waren wie Bürgermeister Christoph Schultz, stellvertretender Kreisbrandmeister Mirko Braunheim sowie Fördervereinsvorsitzender Klaus-Dieter Holst und Vertreter aus Rat und Verwaltung, wurde am gestrigen Mittwoch die Kinderfeuerwehr Erkrath offiziell gegründet. Guido Vogt, Leiter der Feuerwehr, begrüßte die Gäste und die zahlreich erschienenen Angehörigen der Feuerwehr Erkrath in der Feuer- und Rettungswache an der Schimmelbuschstraße, wo sich die 16 Mädchen und Jungen der Kinderfeuerwehr von nun an alle zwei Wochen treffen werden.

Möglich geworden war die Gründung der Kinderfeuerwehr durch eine Änderung des nordrhein-westfälischen Brandschutzrechts im Jahr 2016. Dadurch können nun auch Kinder ab einem Alter von sechs Jahren in die Freiwillige Feuerwehr aufgenommen werden. In der Jugendfeuerwehr Erkrath sind bereits seit 1983 Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren aktiv.

Nachdem die rechtlichen Rahmenbedingungen gegeben waren, konnte nun auch mit den Planungen in Erkrath begonnen werden. Mit Katrin Classe und Jennifer Söhnchen fanden sich zwei Frauen für die Betreuung der Mädchen und Jungen. Die beiden arbeiten als Erzieherinnen bei der Stadt Erkrath und wurden nun in die Feuerwehr aufgenommen. Katrin Classe war bereits schon einmal in der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath aktiv und hat die Grundausbildung absolviert. Auch Jennifer Söhnchen hat einen "Feuerwehrhintergrund", da sie mit einem Feuerwehrangehörigen verheiratet ist. Unterbrandmeisterin Martina Schlebusch, langjährige aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath hat die Leitung der Kinderfeuerwehr übernommen.

Bürgermeister Christoph Schultz überreichte während der Feierstunde die Gründungurkunde der Kinderfeuerwehr Erkrath. Im Anschluss daran wurde durch den Leiter der Feuerwehr, Martina Schlebusch zur Stadtkinderfeuerwehrwartin sowie Katrin Classe und Jennifer Söhnchen zu stellvertretenden Stadtkinderfeuerwehrwartinnen ernannt. Jetzt konnten auch die acht Jungen und acht Mädchen offiziell in die Kinderfeuerwehr, die sich den Namen "Erkrather Feuer-Kids" gegeben hat, aufgenommen werden. Im Anschluss überreichten Bürgermeister Christoph Schultz, die beiden stellvertretenden Bürgermeisterinnen Frau Wedding und Frau Lahnstein, sowie der Vorsitzende des Fördervereins Herr Holst und der Leiter der Feuerwehr Erkrath ihre Präsente an die Kinderfeuerwehr.

Bei den zukünftigen Treffen der Kinderfeuerwehr, die alle zwei Wochen mittwochs in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr auf der Feuer- und Rettungswache an der Schimmelbuschstraße stattfinden, soll bei Spiel und Spaß der Bezug und die Begeisterung zum Thema Feuerwehr und dem damit verbundenen ehrenamtlichen Engagement hergestellt bzw. geweckt werden.

