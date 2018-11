FW-Erkrath: Gründung der Kinderfeuerwehr Erkrath "Erkrather Feuer-Kids" - Einladung der Medien zur Gründungsveranstaltung am 28.11.2018

Erkrath (ots) - Am Mittwoch, den 28.11.2018 wird die Freiwillige Feuerwehr Erkrath als fünfte Feuerwehr im Kreis Mettmann eine Kinderfeuerwehr gründen. 16 Kinder im Alter von 6 - 9 Jahren werden an diesem Tag offiziell in die Kinderfeuerwehr Erkrath aufgenommen.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am 28.11.2018 um 16:30 Uhr auf der Feuer- und Rettungswache an der Schimmelbuschstraße an der Gründungsveranstaltung teilzunehmen.

