Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt/-Südstadt: Unbekannte beschädigten 28 Autos

Bonn (ots)

In der Nacht zu Rosenmontag (04.03.2019) beschädigten Unbekannte zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr insgesamt 28 Fahrzeuge, die an der Poppelsdorfer Allee parkten. Alle Autos wurden an der Fahrerseite zerkratzt.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-15/0 zu melden.

