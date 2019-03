Polizei Bonn

POL-BN: Kellerdiebstahl in Bonn-Endenich - Unbekannte entwendeten Damenfahrrad

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 01.03.2019, gegen 16:00 Uhr, und dem 05.03.2019, gegen 08:00 Uhr, waren Unbekannte im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Klostergarten" in Bonn-Endenich unterwegs. Nach der Spurenlage brachen sie einen Kellerverschlag auf und entwendeten ein

hochwertiges, rotes Damenfahrrad der Marke Peugeot.

Der/die Täter verließen das Haus dann unerkannt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

