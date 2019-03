Polizei Bonn

POL-BN: Gestohlener Fahrradanhänger im Internet zum Verkauf angeboten

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (26.02.2019) und Mittwoch (27.02.2019) entwendeten bisher unbekannte Täter einen hochwertigen Fahrradanhänger der Marke "Thule" in Bonn-Kessenich, der gesichert vor einem Haus in der Gerhard-Samuel-Straße stand. Wenig später entdeckte der Eigentümer seinen Fahrradanhänger auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder. Er verabredete sich mit dem Anbieter aus Köln am Freitag, den 01.03.2019, zum Kauf. Im Anschluss informierte er die Beamten der "Ermittlungsgruppe Bike" der Bonner Polizei. Die Ermittler beorderten ihre Kölner Kollegen zum dem anberaumten Treffen. Dort erkannte der Bestohlene anhand von Individualmerkmalen seinen Anhänger wieder. Der Verkäufer machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Anhängers, der von den Beamten beschlagnahmt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell