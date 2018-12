POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht an der Kivitstegge

Ahaus (ots) - Eine Grundstücksmauer im Bereich Kivitstegge / Rosenthal in Ahaus beschädigte ein Unbekannter am Samstag, zwischen 15.30 und 15.55 Uhr. Der Unfallfahrer hatte sich nach dem Unfall nicht um eine Schadensregulierung gekümmert, sondern war weitergefahren. Der Schaden an der Einfriedung wurde auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

