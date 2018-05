POL-PPRP: (Speyer) - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Speyer (ots) - Am 30.04.2018 um 22.39 Uhr wurde ein Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses im Ziegelofenweg in Speyer gemeldet. Die Bewohner des Hauses konnten, mit Unterstützung der eingesetzten Polizeibeamten, das Anwesen verlassen. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 38jährige Wohnungsinhaber wohl mit einer brennenden Zigarette einschlief und so das Feuer fahrlässig verursachte. Er wurde durch den Brand glücklicherweise nur leicht verletzt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung ist stark brandgeschädigt und nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von mehreren 10.000,- EUR.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

