POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Körperverletzung, Wiesbaden, Westendstraße, Montag, 04.03.2019, 19:10 Uhr,

(dst) Zwischen dem 24 Jahre alten Mitarbeiter eines Kiosks in der Wiesbadener Westendstraße und einem 34-jährigen Kunden kam es am Montagabend um 19:10 Uhr zu Streitigkeiten, da der Kunde in den nicht öffentlichen Teil des Geschäftes vordringen wollte. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Jüngere der beiden dem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Ermittlungen in dem Fall führt das 3. Polizeirevier und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611/ 345-2340 zu melden.

2. Sachbeschädigung, Mainz-Kastel, In der Witz, Montag, 04.03.2019, 11:15 Uhr,

(dst) Beim Vorbeigehen an der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "In der Witz" trat ein Mann am Montagvormittag um 11:15 Uhr unvermittelt die Glasscheibe der Haustür ein und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 600,- EUR. Der 54 Jahre alte Tatverdächtige wurde kurze Zeit später in Tatortnähe von Polizeibeamten festgestellt. Wie sich herausstellte, wohnte der Mann früher einmal in diesem Haus. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

3. BMW aufgebrochen, Wiesbaden-Sonnenberg, Hirtenstraße, Sonntag, 03.03.2019, 17:00 Uhr - Montag, 04.03.2019, 08:00 Uhr,

(dst) Der Besitzer eines Pkw der Marke BMW hatte sein Auto in der Nacht von Sonntag auf Rosenmontag auf einem Parkplatz neben einer Mauer in der Hirtenstraße im Wiesbadener Stadtteil Sonnenberg geparkt. Unbekannte Täter schlugen, sichtgeschützt, eine der zur Mauer hin liegenden, seitlichen Fensterscheiben des BMW ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Aus dem BMW bauten der oder die Täter das Multifunktionslenkrad inclusive des Airbags aus und entwendeten die Zubehörteile. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3.000,- EUR. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-0.

4. Einbruch in Kindertagesstätte, Wiesbaden-Erbenheim, Sigismundstraße, Samstag, 02.03.2019, 17:00 Uhr - Montag, 04.03.2019, 08:00 Uhr,

(dst) Zwischen Samstagabend und Montagmorgen überstiegen unbekannte Täter zunächst einen niedrigen Zaun und gelangten so auf das Gelände einer Kindertagesstätte in der Sigismundstraße in Wiesbaden-Erbenheim. Durch das Aufhebeln der Terrassentür verschafften sich der oder die Täter Zutritt in die Räumlichkeiten und öffneten und durchsuchten nahezu alle Schränke. Die Langfinger ließen einen Laptop, Werkzeug und Bargeld mitgehen. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt etwa 600,- EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-2440.

5. Versuchter Einbruch in Tattoo-Studio, Wiesbaden-Biebrich, Waldstraße, Montag, 04.03.2019 gegen 21:00 Uhr,

(dst) Unbekannte Täter hatten am Montagabend gegen 21:00 Uhr versucht, eine rückwärtige Eingangstür zu einem Tattoo-Studio in der Wiesbadener Waldstraße aufzuhebeln. Da die Alarmanlage reagierte und optische sowie akustische Signale gab, wurde die Tat nicht fortgesetzt. Im Tatortbereich konnten durch entsandte Polizeikräfte keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-0.

6. Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte, Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße, Montag, 04.03.2019, 20:15 Uhr,

(dst) Die Tür zum Wintergarten des Hauses in der Forststraße im Stadtteil Sonnenberg wurde durch unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch am Montagabend gegen 20:15 Uhr massiv beschädigt, hielt den Aufhebelversuchen jedoch stand. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-0.

7. Falsche Handwerker machen Beute, Wiesbaden-Dotzheim, Juister Straße, Montag, 04.03.2019, 12:00 Uhr,

(dst) Zwei angeblich von der Wohnungsbaugesellschaft beauftragte, falsche Handwerker, verschafften sich am Rosenmontag zur Mittagszeit unter dem Vorwand, einen Wasserschaden begutachten zu müssen, Zutritt in die Wohnung einer Seniorin in der Juister Straße in Wiesbaden-Dotzheim. Die Männer überzeugten die ältere Dame, einen Vorschuss in Höhe von 450,- EUR für weitere, notwendige Arbeiten zu zahlen. Nachdem die Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die Frau, dass weitere Geldbörsen und Schmuckdosen fehlten. Glücklicherweise waren die gestohlenen Geldbörsen und Schmuckdosen ohne Inhalt. Beide Männer waren nach Angaben der Bewohnerin ca. 180 cm groß, eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Wiesbaden und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0611/ 345-0. Die Polizei weist nochmals darauf hin, sich bei Besuchen von vermeintlichen Handwerkern erforderlichenfalls beim angeblichen Auftraggeber rück zu versichern, ob tatsächlich ein Auftrag erteilt wurde, ehe die Personen ins Haus oder die Wohnung gelassen werden.

8. Vier Verkehrsunfallfluchten gemeldet, Wiesbaden, 04.03.2019,

(dst) Am gestrigen Tag wurden insgesamt vier Verkehrsunfallfluchten angezeigt. Die erste Unfallflucht ereignete sich gegen 04:00 Uhr in der Mosbacher Straße. Dort wurde ein geparkter grauer VW Golf beschädigt, als ein vorbeifahrender PKW infolge Unterschreitung des seitlichen Abstandes das Fahrzeug streifte und einen Schaden von ca. 5.000,-EUR hinterließ. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges aufgefunden und sichergestellt. Die Teile stammen von einem PKW der Marke Seat. Anwohner hatten zur fraglichen Zeit auch ein typisches Unfallgeräusch gehört. Der zweite Fall ereignete sich zwischen 10:50 Uhr und 12:05 Uhr im Parkhaus Coulinstraße, wo an einem geparkten schwarzen Mercedes, C-Klasse ein Lackschaden in Höhe von ca. 250,- EUR hinterlassen wurde. Hier liegen keine Hinweise zum Verursacher vor. Beim dritten Unfall um 11:33 Uhr auf der Biebricher Allee stieß ein blauer Ford Transit beim Fahrstreifenwechsel gegen einen seitlich fahrenden grauen PKW Skoda und beschädigte dessen rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer des Ford Transit setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.200,-EUR zu kümmern. Der Fahrer des Skoda konnte jedoch das Kennzeichen des Ford ablesen. Der zuletzt gemeldete Vorfall ereignete sich um 15:42 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Stegerwaldstraße. Beim Versuch in eine Parklücke einzuparken, beschädigte der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Range Rover einen seitlich parkenden grauen BMW und entfernte sich, unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von etwa 1.000,- EUR, unmittelbar danach vom Schadensort. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Tat beobachtet, sich das Kennzeichen notiert und den Fahrer des BMW informiert. Aufgrund der Beobachtungen und Angaben des Zeugen bestehen sehr gute Ermittlungsansätze für die Polizei. Wer ggf. weitere sachdienliche Angaben zu den Verkehrsunfällen machen kann, wird gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Warnung vor falschem Bankmitarbeiter, Idstein, Wörsdorf, 04.03.2019, 12.15 Uhr (pl)In Wörsdorf hat am Montagmittag ein falscher Bankmitarbeiter sein Unwesen getrieben und einen Senioren bestohlen. Der Trickdieb suchte den Geschädigten gegen 12.15 Uhr zu Hause auf und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Leider gelang es dem Täter, den Mann auszutricksen, so dass er Zutritt zur Wohnung erhielt und in einem unbeobachteten Moment eine EC-Karte entwendete. Der falsche Bankmitarbeiter soll ca. 30- 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank sowie gepflegt gekleidet gewesen sein und eine Glatze mit Haarkranz gehabt haben. Getragen habe er eine Jeans, ein Hemd und eine kurze Weste. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät grundsätzlich dazu, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen. Zudem sollten niemals Bargeld, Bankkarten oder persönlichen Daten an Dritte ausgehändigt werden. Sollten Sie Zweifel an der Identität einer Person haben, die sich Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen will, ziehen sie einen Menschen ihres Vertrauens hinzu. Äußern Sie die Absicht, die gemachten Angaben überprüfen zu wollen, bevor Sie jemanden in Ihre Räume lassen. Ein Trickbetrüger wird in diesem Fall sofort die Flucht ergreifen.

2. Brennender Motorroller in der Brunnenstraße, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, 05.03.2019, 03.15 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag brannte in der Brunnenstraße in Bad Schwalbach ein vor einem leerstehenden Einkaufsmarkt abgestellter Motorroller. Durch das Feuer und die starke Hitzeentwicklung wurden auch noch ein danebenstehender Motorroller und das leerstehende Gebäude beschädigt. Der Brand wurde gegen 03.15 Uhr gemeldet und von der Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Autoaufbrecher erbeuten auf Rückbank liegende Tasche, Eltville, Weinhohle, 04.03.2019, 06.50 Uhr bis 10.00 Uhr,

(pl)Ein in der Weinhohle geparkter Citroen C5 ist am Montagmorgen ins Visier von Autoaufbrechern geraten. Unbekannte Täter schlugen zwischen 06.50 Uhr und 10.00 Uhr die Seitenscheibe des Wagens mit einem Pflastersein ein und entwendeten anschließend eine auf der Rücksitzbank abgelegte braune Tasche mit den darin befindlichen Pferdeputzmitteln. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Tor mit Farbe beschmiert, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, 01.03.2019 bis 05.03.2019,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Dienstag das Tor der Stadtwerke in der Rüdesheimer Straße mit Farbe beschmiert. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. Entgegenkommendem Auto ausgewichen und Leitplanke gestreift - Unfallflucht! Hohenstein, Breithardt, Bundesstraße 54, 04.03.2019, 16.25 Uhr,

(pl)Am Montagnachmittag kam es auf der B 54 bei Hohenstein-Breithardt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein Kleinbus beschädigt wurde. Der 48-jährige Fahrer des Kleinbusses war gegen 16.25 Uhr von Aarbergen kommend auf der Bundesstraße in Richtung Bad Schwalbach unterwegs, als ihm ein weißer Pkw entgegengekommen sein soll, welcher zu weit auf seine Fahrspur geraten war. Um nicht mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenzustoßen, sei der Kleinbusfahrer ausgewichen und habe daraufhin mit seinem Renault Trafic die Leitplanke gestreift. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher habe nicht angehalten, sondern die Fahrt mit dem weißen Pkw einfach fortgesetzt. Mögliche Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

