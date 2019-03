Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Sondermeldung der Wiesbadener Kriminalpolizei: Festnahme nach Körperverletzung - Haftbefehl gegen Mehrfach-/Intensivtäter erlassen

Wiesbaden (ots)

Festnahme nach Körperverletzung - Haftbefehl gegen Mehrfach-/Intensivtäter erlassen, Wiesbaden, 07.02.2019 / 28.02.2019

(pa)Wie bereits in einer Pressemitteilung vom 08.02.2019 berichtet, war es am 07.02.2019 zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 41-jährigen Wiesbadenerin auf deren Arbeitsstelle in Mainz-Kastel gekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Wiesbaden hatte die Frau zunächst am Telefon beleidigt und ihr daraufhin auf dem Gelände ihres Arbeitgebers mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 41-Jährige musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bündelte im Anschluss an die brutale Tat die Ermittlungen zu mehreren aktuell gegen den Mann laufenden Strafverfahren. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ist es nun gelungen, gegen den bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen und mittlerweile als Mehrfach- und Intensivtäter eingestuften 23-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl zu erwirken. Noch am selben Tag an dem der Haftbefehl durch das Amtsgericht Wiesbaden erlassen wurde, konnte der Mann durch zivile Beamte der Wiesbadener Kriminalpolizei festgenommen werden. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

