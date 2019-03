Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Vermehrt Anrufe von Trickbetrügern - Seniorin übergibt größeren Geldbetrag, Wiesbaden, Frankfurt-Höchst, 28.02.2019,

(pa)Aktuell stellt die Polizei eine Häufung der Anrufe von Trickbetrügern fest. In der vergangenen Woche wurden über einhundert Fälle für den Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen bekannt, in denen zumeist ältere Menschen Anrufe von falschen Polizeibeamten erhielten. Der Großteil der Angerufenen ging nicht auf die von den Anrufern gemachten Geldforderungen ein. Leider gelang es den Tätern in einem Fall, eine Seniorin aus Wiesbaden im Verlauf des Donnerstags über mehrere Stunden so unter Druck zu setzen, dass diese am Nachmittag Bargeld und Goldbarren mit einem Wert im sechsstelligen Bereich übergab. Am Telefon gaben sich die Trickbetrüger als angebliche Polizeibeamte aus. Diese ließen die ältere Dame unter dem Vorwand, sie sei ins Visier von Kriminellen geraten und man müsse ihr Vermögen sichern, mit einem Taxi nach Frankfurt-Höchst fahren, wo es zur Übergabe der Sachwerte an einen bisher unbekannten Mann kam. Dieser wird beschrieben als um die 30 Jahre alt, ca. 175cm groß mit südländischem Erscheinungsbild und gepflegtem Auftreten. Getragen habe er ein braunes T-Shirt mit unbekanntem Emblem auf der Brust sowie eine braune Jacke. Seine Haare seien dunkelbraun und kurzrasiert gewesen. Gesprochen habe er gutes Deutsch. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (069) 755 -52599 zu melden.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Delkenheim, Wiesbaden, Delkenheim, Rathausplatz, 28.02.2019, 15.00 - 17.30 Uhr,

(pa)Ein Einfamilienhaus am Rathausplatz in Delkenheim wurde am späten Donnerstagnachmittag zum Ziel von Einbrechern. Die bisher unbekannten Täter drangen durch das Aufhebeln eines Küchenfensters in die Wohnräume ein, aus denen sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 -0 zu melden.

3. Passanten mit Messer bedroht, Wiesbaden, Luisenplatz, 01.03.2019, gg. 00:30 Uhr,

(pa) Am Luisenplatz wurden in der Nacht zum Freitag zwei Passanten mit einem Messer bedroht. Ein 20-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau begegneten dort gegen 00:30 Uhr einem ihnen unbekannten Mann, der - ohne eine verbale Drohung auszusprechen - vor ihnen mit einem Messer herumfuchtelte. Der als auffällig klein und ungepflegt beschriebene Mann sei daraufhin in Richtung Schwalbacher Straße geflüchtet. Die eingeleitete Fahndung nach dem Mann, der ein kariertes Holzfällerhemd getragen haben soll, verlief negativ. Zeugen und Hinweisgeber, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

4. Unbekannte Diebe schlitzen Cabriodach auf, Wiesbaden, Erbenheim, Kreuzberger Ring, 24.02.2019, 18:00 Uhr bis 28.02.2019, 09:00 Uhr

(pa)Am Stoffverdeck eines in einer Tiefgarage im Kreuzberger Ring in Erbenheim geparkten Jaguar machten sich in der Zeit zwischen Sonntagabend und Donnerstagmorgen dreiste Diebe zu schaffen. Das Verdeck wurde aufgeschlitzt und einige im Fahrzeuginneren befindliche Wertgegenstände entwendet. Der Wert des Diebesguts - darunter Kleidung und eine Sonnenbrille - liegt im unteren dreistelligen Bereich. Der am Fahrzeug verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 -0 zu melden.

5. Motorradfahrer bei Unfall auf Berliner Straße schwer verletzt, Wiesbaden, Erbenheim, Berliner Straße, 28.02.2019, gg. 18:30 Uhr

(pa)Ein 36-jähriger Motorradfahrer zog sich am Donnerstagabend in der Berliner Straße bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Er war dort mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung Tempelhofer Straße unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt eines Supermarktparkplatzes mit einem von dort nach links auf die Berliner Straße einbiegenden Hyundai eines 52-Jährigen zusammenstieß. Aufgrund der Verletzungen wurde der 36-Jährige durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich mehrere Tausend Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Hunde mit Vergiftungserscheinungen, Rüdesheim, Eibingen, Nothgottes, 27.02.2019, 21.00 Uhr bis 21.15 Uhr,

(pl)Auf dem Grundstück eines Hauses in der Straße "Nothgottes" in Eibingen sind am Mittwochabend zwei Hunde offensichtlich Opfer von mit Gift versetzten Wurststücken geworden. Die beiden Tiere hatten gegen 21.00 Uhr im umzäunten Garten des Hauses ihr Futter bekommen und sich nach dem Fressen noch einige Minuten draußen aufgehalten. Als die Hunde dann gegen 21.15 Uhr wieder reingeholt wurden, fingen sie plötzlich an, sich zu übergeben und zu krampfen. Die beiden Tiere mussten bei einem Tierarzt behandelt werden. Da in dem Erbrochenen der Hunde kleine Mettwurststücke aufgefunden wurden, welche nicht Bestandteil des Futters waren, besteht der Verdacht, dass jemand präparierte Wurststücke auf das Grundstück geworfen und die beiden Tiere vergiftet hat. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Auseinandersetzung in der Hattenheimer Burg, Eltville, Hattenheim, Burggraben, 01.03.2019, 02.53 Uhr,

(pl)Im Rahmen der Fastnachtsveranstaltung in der Hattenheimer Burg kam es in der Nacht zum Freitag zu einer Auseinandersetzung, bei welcher drei junge Männer leicht verletzt worden sind. Der Polizei wurde um kurz vor 03.00 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie drei 21, 24 und 34 Jahre alte Männer antreffen, welche angaben, von drei bislang unbekannten Tätern geschlagen worden zu sein. Die dunkel gekleideten Angreifer seien aber bereits zwischenzeitlich zu Fuß über die Wilhelmstraße in Richtung Waldbachstraße geflüchtet. Die leicht verletzten Männer wurden vor Ort ambulant von Rettungskräften behandelt. Zeugen der Auseinandersetzung und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus, Idstein, Kröftel, Am Erbsengarten, 27.02.2019, 10.15 Uhr bis 28.02.2019, 12.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kröftel hatten es unbekannte Täter zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmittag auf Bargeld abgesehen. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten das aufgefundene Bargeld, zwei Geldbörsen sowie eine hochwertige Sonnenbrille. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

4. Haustür hält Einbrechern stand, Geisenheim, Stephanshausen, Fichtenweg, 27.02.2019, 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einfamilienhauses in Stephanshausen hielt am Mittwoch Einbrechern stand. Unbekannte Täter hatten zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge wieder die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

5. E-Bike gestohlen, Taunusstein, Hahn, Zum Schwimmbad, 28.02.2019, 17.50 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)In der Straße "Zum Schwimmbad" in Taunusstein-Hahn haben Fahrraddiebe am Donnerstagnachmittag ein schwarzes E-Bike entwendet. Der Geschädigte hatte sein schwarzes Pedelec von Cube gegen 17.50 Uhr mit einem Schloss gesichert an einem Verkehrsschild am Feldrand abgestellt. Als er dann gegen 18.30 Uhr zurückkehrte, musste er das Verschwinden seines Rades feststellen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

6. Fahrraddiebe, Rüdesheim, Gerichtsstraße, 28.02.2018, 11.15 Uhr bis 11.25 Uhr,

(pl)Fahrraddiebe haben am Donnerstagvormittag in der Gerichtsstraße in Rüdesheim innerhalb nur weniger Minuten ein Fahrrad entwendet. Die Täter schlugen zwischen 11.15 Uhr und 11.25 Uhr zu und schnappten sich das an einer Hauswand abgestellte Fahrrad. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

7. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht!, Taunusstein, Hahn, Am Lauterbach, 26.02.2019, 16.40 Uhr bis 17.10 Uhr, (pl)In der Straße "Am Lauterbach" in Taunusstein-Hahn wurde am Dienstagnachmittag ein schwarzer Hyundai bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das im vorderen, linken Bereich beschädigte Auto war zwischen 16.40 Uhr und 17.10 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. PKW überschlägt sich auf A66 - Unfallfahrer flüchtig, Wiesbaden, A66 zw. Nordenstadt und Erbenheim, 26.02.2019, gg. 08:40 Uhr,

(pa)Am Dienstagmorgen kam es auf der A66 zu einer Unfallflucht, bei der eine 25-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die 25-jährige Frau aus Frankfurt befuhr gegen 08:40 Uhr mit ihrem Toyota Yaris die A66 von Frankfurt aus kommend in Richtung Wiesbaden. Zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und Erbenheim befand sie sich auf dem linken Fahrstreifen, als der Fahrer eines Opel Mokka, der auf gleicher Höhe den mittleren Fahrstreifen befuhr, unvermittelt auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dies zwang die 25-Jährige zu einem Ausweichmanöver. Einen Zusammenstoß der Fahrzeuge konnte sie hierdurch zwar verhindern, jedoch geriet ihr Toyota ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Die 25-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher hielt nach Zeugenangaben zwar an, entfernte sich jedoch kurz darauf von der Unfallstelle. Er wurde beschrieben als ca. 40 Jahre alt, ca. 175cm groß mit dunkler Hautfarbe. Gefahren habe er einen hellblauen Opel Mokka. Die Polizeiautobahnstation Wiesbaden ermittelt nun wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 4140 zu melden.

2. Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A3, Wiesbaden, A3 zw. Niedernhausen und Wiesbadener Kreuz, 28.02.2019, gg. 15:10 Uhr,

(pa)Zu einer zeitweisen Sperrung einzelner Fahrstreifen kam es am Donnerstagnachmittag auf der A3 zwischen Niedernhausen und dem Autobahnkreuz Wiesbaden aufgrund eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 15.10 Uhr hatte die vorausfahrende 55-jährige Fahrerin eines Audi A4 aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen müssen. Der hinter ihr fahrende 31-jährige Fahrer eines Opel Corsa bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr gegen das Heck des Audi. Ein nachfolgender Toyota, gefahren von einem 37-Jährigen, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gebracht werden und kollidierte mit dem Heck des Corsa. Der 31-jährige Opelfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden aufgefahrenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf über 18.000 Euro geschätzt.

