POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. versuchte räuberische Erpressung in Wiesbaden-Biebrich,

Wiesbaden-Biebrich, Waldstraße, 27.02.2019, 21:30 Uhr (Mar)Am Mittwochabend wurde ein Spaziergänger in der Waldstraße in Wiesbaden von drei unbekannten Männern angesprochen und unter Gewaltandrohung zur Herausgabe seiner Wertsachen gezwungen. Der 58- jähriger Geschädigte schrie laut um Hilfe und rannte davon. Bei der Flucht stürzte er und verletzte sich leicht. Die drei unbekannten Täter flüchteten ohne Beute und können wie folgt beschrieben werden: Sie sind zwischen 30 und 35 Jahren alt, "normale" Größe und Statur, kurze dunkle Haare. Die drei Täter sollen ein süd-osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

2. Achtung! Betrügerische Anrufe durch falsche Polizeibeamte, Wiesbaden, 27.02.2019, 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(Mar)Im Zeitraum von Mittwochvormittag bis Mittwochmittag versuchten unbekannte Täter mehrere Seniorinnen und Senioren um ihr Hab und Gut zu bringen. Wie so oft gaben sich die Täter am Telefon als Polizeibeamte aus und erzählten die bekannte Geschichte von Einbrüchen in der Umgebung. Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände müssten nun von der Polizei sichergestellt werden, da sie nicht mehr sicher seien. Da die Angerufenen die Masche erkannten wurde das Gespräch ohne eine Geldübergabe beendet. Seit dem 26.02.2019 sind der Polizei in Wiesbaden insgesamt 23 solcher Anrufe gemeldet worden. Die Polizei warnt vor den betrügerischen Anrufen und empfiehlt immer wieder skeptisch zu sein, wenn sich fremde Personen melden. Vor allem sollten Seniorinnen und Senioren sich darüber im Klaren sein, dass das Vertrauen in staatliche Organisationen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft erheblich missbraucht wird. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifel einfach auf. Die Polizei wird sich niemals nach ihren Vermögenswerten am Telefon erkundigen oder ihr Vermögen vorsorglich sicherstellen.

3. Einbrecher erbeuten Schmuck,

Wiesbaden, Otto-Witte-Straße, 27.02.2019, 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Mar)In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Mittwochabend kam es in Wiesbaden in der Otto-Witte-Straße zu einem Einbruch ins Erdgeschoss eines Reihenhauses. Unbekannte Täter machten sich zuerst an der Terrassentür zu schaffen, als diese nicht nachgab, hebelten die Einbrecher solange an dem Küchenfenster des Hauses, bis dieses aufging. Die Täter durchsuchten das Reihenhaus und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Das Kommissariat für Eigentumsdelikte in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

4. Versuchter Einbruch in ein Geschäft,

Wiesbaden, Werderstraße, 23.02.2019, 15:15 Uhr bis 24.02.2019, 11:00 Uhr (Mar)Von Samstagnachmittag auf Sonntagvormittag wurde in der Werderstraße in Wiesbaden versucht, in einen Friseursalon einzubrechen. Unbekannte Täter hebelten mehrfach an einem Fenster im Erdgeschoss des Mehrparteienhaues. Das Fenster hielt den Einbruchsversuchen stand und die Einbrecher gelangten nicht in das Geschäft. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat für Eigentumsdelikte in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

5. Unfall zwischen Zivilfahrzeug und Linienbus,

Wiesbaden, Kreuzung Bleichstraße/ Ecke Walramstraße, 27.02.2019, 17:15 Uhr (Mar)Am Mittwochnachmittag wurden in Wiesbaden auf der Kreuzung Bleichstraße/ Walramstraße bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Zivilfahrzeug der Polizei und einem Linienbus insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Das Polizeifahrzeug befand sich ersten Ermittlungen zufolge in einem Einsatz, überholte auf der Bleichstraße in Fahrtrichtung Bismarckring den Linienbus linksseitig und wollte vor dem Bus rechts in die Walramstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Beifahrer des Zivilfahrzeuges sowie vier Fahrgäste des Linienbusses wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten teilweise zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Unfallhergang- und die Ursache sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen. An dem VW Passat und dem Linienbus entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

6. 11- Jähriger von einem Pkw erfasst,

Wiesbaden-Dotzheim, Ludwig-Erhard-Straße, 27.02.19, 18:30 Uhr (Mar)Am Mittwochabend wurde ein 11- jähriger Junge in der Ludwig-Erhard-Straße in Wiesbaden beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Der Junge musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 80- jähriger Autofahrer befuhr ersten Ermittlungen zufolge die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung Frauenstein als der 11- jährige Fußgänger die Fahrbahn unmittelbar vor dem fahrenden blauen Opel Zafira überquerte. Es kam trotz Vollbremsung zum Zusammenstoß bei dem der 11- Jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

7. Verkehrsunfall auf einem Bahnübergang,

Wiesbaden, Eisenbahnstraße, 27.02.2019, 18:00 Uhr (Mar)Am Mittwochabend kam es in der Eisenbahnstraße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall auf einem Bahnübergang. Eine 36- jährige Autofahrerin fuhr trotz Rückstau der vorausfahrenden Fahrzeuge auf den Bahnübergang und kam dort zum Stehen. Im weiteren Verlauf senkte sich die Bahnschranke und beschädigte das Fahrzeugdach der 36- Jährigen. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ersten Ermittlungen zufolge entstand an dem weißen VW Tiguan der Unfallverursacherin ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

8. Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall,

Wiesbaden, Diltheystraße, 27.02.2019, 20:10 Uhr (Mar)Am Mittwochabend wurde in der Diltheystraße in Wiesbaden ein 48- jähriger Autofahrer von einem Fahrzeug aus dem Gegenverkehr gestreift. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Da der Geschädigte genaue Angaben zum Unfallverursacher machen konnte, wurde der 56- jährige Beschuldigte durch Beamte aufgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge konnte das Fahrzeug mit deckungsgleichen Schäden vor Ort aufgefunden werden. Der 56- Jährige Unfallverursacher wurde an einer Bushaltestelle sitzend, in unmittelbarer Nähe, angetroffen, roch stark nach Alkohol und trug den passenden Fahrzeugschlüssel bei sich. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,36 Promille. Der Beschuldigte wurde mit zur Dienststelle genommen und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro Schaden.

9. Autofahrer streift einen Baum,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 27.02.2019, 16:40 Uhr (Mar)Am Mittwochnachmittag kam es in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein 52- jähriger Autofahrer war mit seinem weißen Mercedes Atego auf der Dotzheimer Straße in Fahrtrichtung Nixenstraße unterwegs, als ein weißer Dacia Captur mit dem Teilkennzeichen "SWA-" (der Rest ist unbekannt) aus dem Gegenverkehr von seiner Fahrbahn in Richtung des 52- Jährigen abkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Mercedesfahrer nach rechts aus und touchierte am rechten Fahrbahnrand einen Baum. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Mercedes entstand nach ersten Ermittlungen ein Sachschaden in Höhe von rund 2.100 Euro. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2340 zu melden.

10. Freilaufender Hund rennt vor ein Fahrzeug,

Wiesbaden-Schierstein, Landesstraße 3037, in Richtung Wiesbaden-Bierstadt, 25.02.2019, 09:15 Uhr (Mar)Am Montagmorgen wurde auf der Landesstraße 3037, in Fahrtrichtung Wiesbaden-Bierstadt, das Fahrzeug einer 59- jährige Autofahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem freilaufenden Hund beschädigt. Die Hundehalterin entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Die Geschädigte war mit ihrem silbernen Toyota Yaris auf der Landesstraße 3037 in Fahrtrichtung Wiesbaden-Bierstadt unterwegs, als ihr ein freilaufender Hund am Fahrbahnrand auffiel. Die 59- Jährige bremste und wollte langsam an dem Hund vorbeifahren, als dieser plötzlich vor das Fahrzeug lief. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro entstand. Der Hund lief danach über die Straße und verschwand in einem Feld. Die Hundehalterin folgte ihrem Hund und verließ den Unfallort unerlaubt. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist zwischen 60 und 70 Jahren alt. Sie hatte grau-braune Haare zum Zopf gebunden und trug einen grau-blauen Mantel. Bei dem Hund soll es sich um einen Kurzhaarmischling handeln. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2440 zu melden.

11. 13- jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst und verletzt

Wiesbaden, Bahnhofstraße 28.02.2019, 11:30 Uhr (Mar)Am Donnerstagvormittag kam es in Wiesbaden in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer im Zuge dessen der 13- jährige Fahrradfahrer verletzt wurde. Die 22- jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem weißen Audi A1 die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung zum Wiesbadener Hauptbahnhof und wollte in Höhe des Geschwister-Stock-Platzes links abbiegen. Sie übersah dabei den 13- jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Unfall. Der 13- Jährige wurde dabei verletzt und musste, nachdem er von Ersthelfern und Rettungskräften versorgt wurde, in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. An dem Audi A1 entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Bargeld aus Wohnhaus gestohlen, Bad Schwalbach, Langenseifen, Lorcher Straße, 27.02.2019, 14.00 Uhr,

(pl)Ein Dieb hat am Mittwochnachmittag in Langenseifen aus dem Wohnhaus einer Seniorin Bargeld entwendet. Der etwa 1,55 Meter große Mann war gegen 14.00 Uhr zunächst unbemerkt durch die offenstehende Eingangstür Tür in das Haus in der Lorcher Straße eingedrungen. Als er dann von der anwesenden Bewohnerin überrascht wurde, tischte der Ertappte der Geschädigten erst noch eine Geschichte auf, bevor er schließlich des Wohnhauses verwiesen wurde. Anschließend musste die Seniorin den Diebstahl von Bargeld feststellen. Nach Angaben der Geschädigten soll der Dieb ca. 1,55 Meter groß gewesen sein, eine braune Mütze sowie eine braune Jacke getragen und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Gartenmauer und Anzeigentafel mit Farbe beschmiert, Taunusstein, Wehen, Platter Straße, 25.02.2019, 18.00 Uhr bis 26.02.2019, 08.00 Uhr,

(pl)Eine Gartenmauer und eine Anzeigentafel in der Platter Straße in Taunusstein-Wehen wurden in der Nacht zum Dienstag mit Farbe besprüht. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfall beim Abbiegen, Idstein, Bundesstraße 275, 27.02.2019, 11.35 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B 275 bei Idstein wurden am Mittwochvormittag zwei Personen leicht verletzt. Ein 47-jähriger Autofahrer wollte gegen 11.35 Uhr im Bereich der Einmündung Idstein-Nord von der L 3026 nach links auf die B 275 einbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den Pkw einer auf der Bundesstraße fahrenden 29-jährigen Autofahrerin und stieß mit dieser zusammen. Der Unfallverursacher und die 29-jährige Autofahrerin wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

