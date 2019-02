POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. 69-Jähriger von Hund gebissen, Wiesbaden, Biebricher Straße, 25.02.2019, 14:00 Uhr

(alb)Am Montagmittag besuchte ein 69-Jähriger im Wiesbadener Stadtteil Mz-Kastel eine Hundespielwiese in der Biebricher Straße. Nach ersten Erkenntnissen habe ihn dort ein fremder Hund von der Seite angesprungen und in die Hand gebissen, als er seinen eigenen Hund anleinen wollte. Kurz darauf sei der Besitzer des fremden Tieres gekommen und sei mit dem "Beißer" ohne Angaben der Personalien gegangen. Der 69-Jährige erlitt Verletzungen an der Hand, die eine ärztliche Behandlung zur Folge hatten. Der Geschädigte beschrieb den Hundebesitzer als ca. 30 Jahre alt, mit kurzen Haaren und südländischer Erscheinung. Er habe eine rote Jacke sowie eine rote Jogginghose getragen. Der Hund wurde als weißer "Kampfhund" beschrieben. Die Polizei in Wiesbaden hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

2. Einbrecher werden entdeckt und flüchten in Fahrzeug, Wiesbaden, Walkmühlstraße, Dienstag, 26.02.2019, gegen 06:00 Uhr

(jn)Am Dienstagmorgen flüchteten zwei Einbrecher in ihrem bereitgestellten Fluchtfahrzeug vor der Polizei, nachdem sie von einem Nachbarn bei einem Einbruchsversuch im Wiesbadener Stadtgebiet beobachtet worden waren. Gegen 06:00 Uhr beobachtete der Anwohner, wie sich zwei dunkel gekleidete Männer mit dunklen Mützen an der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Walkmühlstraße zu schaffen machten. Gleich mehrere Male hatten die Kriminellen mit einem Hebelwerkzeug angesetzt und mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht. In der Folge flüchtete das Duo unverrichteter Dinge und bestieg einen schwarzen Ford, mit dem sie in Richtung Innenstadt flüchteten. An der Kreuzung Emser Straße / Schwalbacher Straße schnitten Polizisten den Tätern den Weg ab, woraufhin diese auswichen, den Pkw einer unbeteiligten Autofahrerin touchierten und ihre Flucht mit erhöhter Geschwindigkeit fortsetzten. Auf Höhe der einmündenden Gustav-Freytag-Straße ereignete sich in diesem Zusammenhang ein weiterer Verkehrsunfall, als ein Streifenwagen nach rechts von der Bierstadter Straße abkam und mit der Eisenrohrumfriedung eines Grundstückes kollidierte. Dabei entstanden 9.000 Euro Sachschaden, außerdem musste der Streifenwagen abgeschleppt werden. Die bislang unbekannten Täter konnten im weiteren Verlauf nicht mehr festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem abgelesenen Kennzeichen des Fluchtautos, führt die Kriminalpolizei in Wiesbaden. Weitere Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen.

3. Trickbetrüger erbeutet Bargeld, Wiesbaden, Liebenaustraße, 25.02.2019, 18:00 Uhr

(alb)Keinen Respekt kannte ein Trickbetrüger in Wiesbaden einer 90-Jährigen gegenüber. Beim Ausladen ihrer Einkäufe vor der Haustür in der Liebenaustraße sprach der Unbekannte die Seniorin an und gab vor, die Rohre im Haus und in der Umgebung reinigen zu müssen. In dem Glauben, es handele sich tatsächlich um einen Handwerker, nahm die Rentnerin den Betrüger mit in ihre Wohnung. Dort angekommen schickte er die Dame arglistig in ihr Badezimmer, um die Toilettenspülung zu betätigen und damit eine Rohrreinigung zu suggerieren. Währenddessen entwendete er unbemerkt 300 Euro Bargeld aus den Räumlichkeiten und verlangte im Anschluss noch 50 Euro Bargeld zur Bezahlung seiner "Dienste". Die Seniorin übergab dem Betrüger einen 100-Euro-Schein, woraufhin er vorgab, diesen bei einem Bäcker wechseln zu lassen. Er verließ daraufhin die Wohnung und ward nicht mehr gesehen. Die Geschädigte beschrieb den Täter als etwa 25 bis 35 Jahre alt, mit schlanker Statur und kurzrasiertem Bart. Er habe Arbeitskleidung mit einer dunklen Jeans, eine Strickjacke mit rotem Reißverschluss und eine graue Kappe getragen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345- 0 entgegen.

4. Pkw-Aufbrecher flüchtet vor Besitzer, Wiesbaden, Rheinstraße, 26.02.2019, 15:10 Uhr

(alb)Auf frischer Tat erwischte ein 35-jähriger Pkw-Besitzer einen fremden Mann in Wiesbaden, der gerade dabei war, die Fahrzeugtür des Mercedes Transporters zu öffnen und die Geldbörse daraus zu entwenden. Der mutige Pkw-Besitzer konnte den unbekannten Täter noch in der Rheinstraße kurzzeitig festhalten, bis es diesem doch gelang, sich loszureißen und mit Diebesgut von insgesamt 50 Euro Bargeld zu flüchten. Bei erster Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurden keine Beschädigungen festgestellt. Der Täter wird als ca. 20 bis 30 Jahre alt und 180 bis 185cm groß beschrieben. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild, eine kräftige Statur und kurze, gekräuselte Haare sowie einen 5- bis 7-Tage-Bart gehabt. Bekleidet sei er mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Jeans gewesen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345- 0 zu melden.

5. Autoknacker unterwegs, Wiesbaden, Untere Albrechtstraße, Biebricher Allee, Kurt-Schumacher-Ring, bis Dienstag, 26.02.2019

(jn)Am Dienstag meldeten sich die Besitzer dreier Fahrzeuge bei der Wiesbadener Polizei und zeigten Einbrüche bzw. versuchte Einbrüche in ihre Pkw an. Demnach haben Autoknacker zwischen Montag- und Dienstagmorgen einen weißen Mercedes Sprinter im Kurt-Schumacher-Ring aufgebrochen und diverse Werkzeuge mitgehen lassen. Ersten Erkenntnissen zufolge erfolglos blieben bislang unbekannte Täter an einem Skoda in der "Untere Albrechtstraße" und einem Audi in der Biebricher Allee. Zwar gelang es den Gaunern in der Nacht zum Dienstag, die Fahrzeuge gewaltsam zu öffnen, jedoch fanden sie scheinbar keine Gegenstände von Wert und flüchteten folglich ohne Beute. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt sachdienliche Hinweise in den Fällen unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

6. Mercedes zerkratzt - 3.000 Euro Sachschaden, Wiesbaden, Kohleck, Helmholtzstraße, Montag, 25.02.2019, 19:30 Uhr bis Dienstag, 26.02.2019, 06:45 Uhr

(jn)In der Nacht zum zurückliegenden Dienstag haben Unbekannte einen Mercedes im Wiesbadener Stadtteil Kohleck zerkratzt und mehrere Tausend Euro Sachschaden verursacht. Das weiße Fahrzeug parkte zwischen Montagabend, 19:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:45 Uhr, in der Helmholtzstraße als es zum Objekt von Vandalismus wurde. Durch die Kratzer an der Beifahrerseite und auf der Motorhaube entstand ein Schaden in Höhe ca. 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 2340.

7. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer mit Handy am Ohr unterwegs, Wiesbaden, Boelckestraße, Erich-Ollenhauer-Straße, Dienstag, 26.02.2019, 08:30 Uhr bis 14:45 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei sind gestern zahlreiche Verkehrssünder festgestellt worden, die nun mit Konsequenzen rechnen müssen. Zunächst zwischen 08:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Boelckestraße und anschließend zwischen 12:30 Uhr und 14:45 Uhr in der Erich-Ollenhauer-Straße kontrollierten Polizisten entsprechende Fahrzeugführer. Im Fokus der Kontrollen stand die verbotene Nutzung von Mobiltelefonen sowie die Einhaltung der Gurtpflicht. Insbesondere das Ergebnis bzgl. der Handyverstöße lässt aufhorchen: 33 Autofahrerinnen und Autofahrer wurden dabei erwischt, wie sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Diese müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Zudem waren sechs Personen nicht angeschnallt. Mit der Nutzung eines Mobiltelefons setzen Fahrzeugführer sich selbst und auch andere Verkehrsteilnehmer einer erhöhten Gefahr aus. Der Verkehr wird nicht mehr wahrgenommen und die Reaktionszeit bei einer Gefahrenbremsung erhöht sich um ein Vielfaches. Überlegen Sie, ob Sie zum Beispiel durch das Tippen einer Nachricht, die Gefahr eines Verkehrsunfalles mit vielleicht weitreichenden Folgen in Kauf nehmen wollen.

8. Kind rennt über Straße und wird angefahren, Wiesbaden, Igstadter Straße, Dienstag, 26.02.2019, 18:32 Uhr

(jn)Am Dienstagabend ist ein 8-jähriges Mädchen beim Zusammenstoß mit einem Pkw in Wiesbaden verletzt worden. Der Unfallaufnahme und den damit verbundenen Zeugenaussagen zufolge sei das in Wiesbaden wohnhafte Kind um 18:32 Uhr über die Igstadter Straße gerannt, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 71-jähriger VW-Fahrer aus Wiesbaden erblickte das Mädchen zu spät und konnte einen Zusammenstoß, infolgedessen das Mädchen stürzte und sich verletzte, nicht mehr vermeiden. Die 8-Jährige wurde vorsorglich in einem Krankenhaus aufgenommen. An dem Pkw war kein Schaden feststellbar.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Firmengebäude, Geisenheim, Chauvignystraße, 27.02.2019, 05.15 Uhr,

(pl)Am frühen Mittwochmorgen wurde gegen 05.15 Uhr ein Firmengebäude in der Chauvignystraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und hebelten darüber hinaus ein weiteres Fenster auf. Im Anschluss drangen sie in die Räumlichkeiten ein und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

