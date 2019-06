Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Lebensbaumhecke in Brand gesetzt

Meppen (ots)

Am Freitagabend ist es an der Johannes-von-Euch-Straße zum Brand einer Zypressenhecke gekommen. Ein älterer Herr hatte dort gegen 20.30 Uhr versucht, in seinem Garten Wühlmäuse mit einem pyrotechnischen Gegenstand zu bekämpfen. Dabei setzte er versehentlich die Lebensbaumhecke seines Nachbarn in Brand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen eindämmen und ablöschen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

