POL-EL: Geeste - Stroh in Presse entzündet

Am Samstagnachmittag ist es auf einem Feld an der Straße Siedlung zum Brand in einer Strohpresse gekommen. Das Pflanzenmaterial hatte sich gegen 14.30 Uhr wegen der hohen Temperaturen im laufenden Betrieb entzündet. Dem Betreiber der Arbeitsmaschine gelang es noch, das brennende Stroh aus der Presse zu befördern, so dass diese keinen Schaden davontrug. Die freiwillige Feuerwehr löschte die brennenden Strohquader ab.

