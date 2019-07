Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Westheim(Pfalz) (ots)

Am Freitagabend kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller. Der Rollerfahrer fiel dabei über die Motorhaube zu Boden und verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der geschädigte PKW-Fahrer bemerkte bei der Flucht des Rollerfahrers, dass kein Kennzeichen am Motorroller angebracht war. Der flüchtige Fahrer wurde als schlanker Jugendlicher beschrieben. Am PKW entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

