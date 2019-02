Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Die 38-Jährige Geschädigte parkte ihren Roller am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr Am Sommerwald in Höhe des Anwesens 5. Als sie fünf Minuten später wieder zurück zu ihrem Roller kam, wurde sie durch einen Zeugen darauf hingewiesen, dass soeben ein Transporter beim Einparken an ihren Roller gefahren sei. Im Anschluss verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Ein Kennzeichen ist nicht bekannt. Der Zeuge konnte lediglich angeben, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Sprinter mit einem männlichen Fahrer handelte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter 06331/5200 oder an pipirmasens@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell