Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 08.02.2019; Zweibrücken/Diebstahl einer Geldbörse in Einkaufsmarkt

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, 08.02.2019, im Zeitraum 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr wurde der 77-jährigen Geschädigten im Lidl-Einkaufsmarkt in der Sickingerhöhstraße von bislang unbekannten Tätern der Geldbeutel entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf 130.- Euro. Wer hat den Tathergang beobachtet bzw. kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332/976-0

pizweibruecken@polizei.rlp.de



