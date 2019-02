Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 08.02.2019; Zweibrücken/Gefährliche Körperverletzung am Busbahnhof

Zweibrücken (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 09.02.2019, gegen 01.55 Uhr schoss ein 19-jähriger mit einer Schreckschusspistole in der Hauptstraße am ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) in Richtung Gesicht des 27-jährigen Geschädigten, wobei dieser auf der Stirn und am Kinn eine blutende Wunde davon trug. Dem Einsatz der Schreckschusspistole waren zuvor verbale Streitigkeiten vorausgegangen. Beide Beteiligte waren augenscheinlich alkoholisiert. Die Waffe wurde sichergestellt, der Schütze in Gewahrsam genommen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Verletzte begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Gegen den Schützen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

