Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher in der Spielothek.

Lippe (ots)

Unbekannte flexten am Samstag, in der Zeit zwischen Mitternacht und 8 Uhr, das Fenstergitter einer Spielothek am Stukenbrocker Weg ab. Anschließend schlugen sie die Glasscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu dem Objekt. Die Täter brachen eine Registrierkasse auf und stahlen etwas Bargeld. Ihre Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

