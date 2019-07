POL-LIP: Lemgo. Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall - Zeugen gesucht.

Polizei Lippe

Zur Aufklärung eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Westumgehung von Lemgo ereignet hatte, sucht die Polizei Zeugen. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Audi befuhr die Westumgehung (B 238) aus Detmold kommend in Fahrtrichtung Lemgo. Dabei überholte er mehrfach mit hoher Geschwindigkeit und hohem Risiko für andere Verkehrsteilnehmer. Bei einem der Überholmanöver musste der 33-jährige Fahrer eines VW Golfs im Gegenverkehr stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Der dem VW folgende 22-jährige Motorradfahrer aus Detmold fuhr mit seiner Yamaha trotz einer Vollbremsung auf den VW auf. Der 22-Jährige stürzte und verletzte sich, so dass er mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren werden musste. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der Audifahrer fuhr weiter in Richtung der Herforder Straße. Wer Hinweise zu dem schwarzen Audi, an dem vermutlich Kennzeichen aus Höxter angebracht sind, machen kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

