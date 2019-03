Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl von bereitgestelltem Metallschrott

57537 Wissen, Böhmerstr. 14, Wilhelm-Busch-Schule (ots)

In der Zeit von Di., 19.03.2019, 16:00 bis zum Mi., 20.03.2019, 09:10 Uhr, entwendeten unbekannte Schrottdiebe für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Altenkirchen zur Abholung bereitgestellten Elektroschrott. Hierbei handelte es sich um defekte Bildschirme, Einzeldrucker, Kopierer und andere Elektrogeräte der Wilhelm-Busch-Schule. Insgesamt wurden 8 Geräte entwendet. Andere verblieben noch am Abstellort. In der Nachbarschaft war ebenfalls Elektroschrott zur Abholung bereitgestellt. Hinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell