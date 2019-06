Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf "frisiertem" Motorroller unterwegs

Ahaus (ots)

Die Mofa-Prüfbescheinigung eines 15 Jahre alten Ahausers reicht nicht aus für die Geschwindigkeit seines Motorrollers: Die liegt wesentlich höher als 25 km/h, nachdem eine technische Manipulation an dem Fahrzeug erfolgt war. Das stellten Polizeibeamte am Freitag gegen 12.20 Uhr bei einer Kontrolle auf dem Eschweg in Ahaus-Wüllen fest. Sie fertigten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und stellten das Zweirad sicher.

