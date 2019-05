Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Vorfall auf dem Spielplatz Ernst-Barlach-Straße und Einbrüche in Büros

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Vorfall auf dem Spielplatz Ernst-Barlach-Straße

Am Dienstag kam es gegen 18.15 Uhr auf einem Spielplatz in der Ernst-Barlach-Straße in Sindelfingen zu einem Polizeieinsatz, nachdem sich ein Mann dort eigenartig verhalten hatte. Der 37-Jährige, der vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, hielt sich auf dem Spielplatz auf und redete wirr. Die alarmierten Beamten brachten den Mann zur Identifizierung zum Polizeirevier Sindelfingen. Für den Transport im Streifenwagen wurden ihm Handschließen angelegt. Nach der Feststellung seiner Identität wurde er auf freien Fuß entlassen. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf ein strafrechtliches Verhalten. Die Polizei sieht keinen Grund zur Sorge und bittet gleichwohl darum, solche Situationen zu melden.

Sindelfingen: Einbrüche in Büros

Zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Mittwoch 07.50 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Büro einer Agentur in der Untere Vorstadt in Sindelfingen ein. Indem er eine im Hochparterre gelegene Fensterscheibe einschlug, gelangte er in die Büroräume. Diese durchsuchte er anschließend. Einen verschlossenen Schrank öffnete der Einbrecher gewaltsam und brach eine Kasse auf, die er darin vorfand. In der Kasse befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, den der Täter mitgehen ließ. Zwischen Montag 22.00 Uhr und Mittwoch 10.00 Uhr registrierte die Polizei einen weiteren Einbruch in ein Büro, das sich in nächster Nähe zum ersten Tatort befindet. In der Bahnhofstraße verschaffte sich möglicherweise derselbe Einbrecher Zutritt in ein weiteres Büro in einem Wohn-und Geschäftshaus. Im zweiten Obergeschoss hebelte der Unbekannte eine Tür auf und durchsuchte das Büro. Mutmaßlich konnte er jedoch nicht Stehlenswertes finden und machte sich in diesem Fall ohne Beute wieder aus dem Staub. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

