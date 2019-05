POL-LB: Sachbeschädigung und Beleidigung in Gerlingen; Feuerwehreinsatz in Ditzingen; Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Steinheim an der Murr und Gemarkung Korntal-Münchingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Gerlingen: Zeugen nach Sachbeschädigung und Beleidigung gesucht

Ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe verursachten bislang unbekannte Täter, die zwischen Montag 17:15 Uhr und Dienstag 06:15 Uhr in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen ihr Unwesen trieben. Auf dem Gelände einer Lebensmittelfirma besprühten die Unbekannten zwei Wände und zwei abgestellte Fahrzeuge, einen Ford Transit sowie einen Iveco, mit schwarzer Farbe. Die Unbekannten hinterließen verschiedene politisch motivierte Beleidigungen und ein Hakenkreuz. Die Abteilung Staatsschutz bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 07031/13-00, zu melden.

Ditzingen: Waschmaschine in Brand geraten

Insgesamt 24 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ditzingen rückten am Dienstag gegen 15:50 Uhr mit vier Fahrzeugen zu einem Brand in die Ditzenbrunner Straße in Ditzingen aus. In einer Wohnung fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eine Waschmaschine Feuer. Eine Bewohnerin, die sich in der Wohnung aufgehalten hatte, wurde auf den Brand aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schließlich löschen und brachten die Waschmaschine ins Freie. Durch das Feuer kam es zu einer Rauchentwicklung, weshalb Belüftungsmaßnahmen durchgeführt wurden, bevor die Feuerwehr wieder abrückte. Personen kamen nicht zu Schaden. Bis auf die verkohlte Waschmaschine ist wohl kein weiterer Sachschaden entstanden.

BAB 81 / Steinheim an der Murr: Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18:50 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim ereignete. Ein 35 Jahre alter Mercedes-Lenker war von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn unterwegs und wechselte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Vermutlich achtete er dabei nicht auf eine vorausfahrende 28-Jährige, die mit ihrem Seat mit deutlich langsamer Geschwindigkeit den mittleren Fahrstreifen befuhr. Der Mercedes-Lenker fuhr in das Heck des Seat, der durch die Wucht des Aufpralls nach rechts gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 58 Jahre alten Sattelzuglenker geschleudert wurde. Durch den Zusammenstoß erlitten die 28-jährige Fahrerin und ihre 25-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Der Mercedes und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen bis etwa 20:30 Uhr gesperrt.

BAB 81 / Korntal-Münchingen: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Vermutlich ein Sekundenschlaf eines 25-Jährigen, der mit einem BMW auf der BAB 81 von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, führte am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Gegen 15:20 Uhr fuhr der BMW-Lenker ungebremst in die Seite eines Mercedes, dessen 48 Jahre alte Fahrer die mittlere Spur befuhr. Nach dem Zusammenstoß wurde der BMW abgewiesen und prallte gegen die Mittelbetonleitwand, wo der Wagen anschließend zum Stehen kam. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem 25-Jährigen Anzeichen auf Drogenbeeinflussung fest. Nach einem positiven Drogenvortest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der BMW war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 15.000 Euro geschätzt.

