POL-LB: Schönaich: Unfallflucht; Böblingen: Unbekannter zersticht alle Reifen eines PKW

Schönaich: Unfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am Dienstag zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr in der Wettgasse in Schönaich bei einem Unfall. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten VW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Unbekannter zersticht alle Reifen eines PKW

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen noch unbekannten Täter, der am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Straße "Am Käppele" in Böblingen sein Unwesen trieb. Der Unbekannte zerstach alle vier Reifen eines am Straßenrand abgestellten Dacia. Mutmaßlich wurde die Tat von einem Mann verübt, der als etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 180 cm groß beschrieben wurde. Er hat kurze blonde Haare und trug eine helle, vermutlich beige Jacke sowie dunkle Jeans. Er war mit einnem Mointainbike unterwegs, hielt an dem Fahrzeug an und beschädigte den Dacia mutmaßlich. Anschließend radelte er in Richtung Lauchstraße davon. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Die Polizei bittet unter Tel. 07031/13-2500 um weitere Hinweise.

