Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Pflanzen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwei etwa 150 cm große Palmen, ein circa 120 cm hoher Orangenbaum, ein Margeritenbusch und eine weiße Hortensie wechselten zwischen Montag 20.00 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr in der Kirchstraße in Gerlingen auf illegale Weise den Besitzer. Ein bislang unbekannter Dieb entwendete die Pflanzen, die auf dem Vorplatz eines Blumengeschäfts standen. Mutmaßlich wurden sie mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, in Verbindung zu setzen.

