Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Köngen: Stundenlange Sperrung nach Lkw-Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich der 44-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A 8 Stuttgart-München, auf Höhe der Anschlussstelle Wendlingen zugezogen. Er war gegen 08:40 Uhr auf dem rechten der drei Fahrstreifen unterwegs und hatte vermutlich zu spät bemerkt, dass sich der Verkehr vor ihm aufgrund eines weiteren Verkehrsunfalls gestaut hatte. In der Folge fuhr er auf den Sattelzug eines 60-Jährigen auf und schob insgesamt drei Sattelzüge aufeinander. Der 44-Jährige wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 60-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

Die Feuerwehren aus Ostfildern, Neuhausen und Wendlingen sowie die Flughafenfeuerwehr Stuttgart waren mit etwa 50 Einsatzkräften am Unfallort. Drei der vier Lkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 250.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn München im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr über den dortigen Verflechtungsstreifen vorbeigeleitet werden. Der Verkehr staute sich in der Spitze auf etwa 15 Kilometer. Seit 13:40 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder befahrbar und nach Abschluss der anspruchsvollen Bergungsarbeiten und der anschließenden Fahrbahnreinigung ist mit einer Freigabe der Strecke nicht vor 16:00 Uhr zurechnen.

