Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit umgestürztem LKW; Marbach am Neckar: Werkzeug und Maschinen aus LKW gestohlen; Steinheim an der Murr: Rollerfahrer versteckt sich vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Bönnigheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit umgestürztem LKW

Wie wir gestern bereits berichteten (23.47 Uhr) ereignete sich am Montag gegen 16.50 Uhr auf der Landesstraße 1106 zwischen Bönnigheim und Freudental ein Unfall mit einem umgestürzten LKW. Ein 19-jähriger VW-Fahrer kam aus noch unbekannter Ursache auf seiner Fahrt in Richtung Freudental auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein 43-jähriger LKW-Fahrer unterwegs, der wohl versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern und nach rechts in den Grünstreifen auswich. Der Versuch, sein LKW-Anhänger-Gespann wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken, misslang. Der LKW kippte schlussendlich um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet nun Zeugen, die sich hinter dem VW-Fahrer befunden haben, sich zu melden.

Marbach am Neckar: Werkzeug und Maschinen aus LKW gestohlen

Auf Werkzeug und Maschinen hatte es ein noch unbekannter Täter abgesehen, der zwischen Samstag 11.00 Uhr und Montag 14.35 Uhr in der Mannheimer Straße und der Dreibronnenstraße in Marbach am Neckar zwei LKW aufbrach. Bei dem Fahrzeug, das in der Mannheimer Straße stand, handelt es sich um einen roten LKW der Marke Ford. Der Dieb schlug die Beifahrerseite ein, verschaffte sich so Zutritt ins Innere und stahl zwei Sägen, einen Akku-Bohrschrauber und eine Bohrmaschine. Aus einem ebenfalls roten Mercedes-LKW, der in der Dreibronnenstraße abgestellt war, entwendete mutmaßlich derselbe Täter eine Nagelpistole und einen Aufzugsmotor für Dacharbeiten. Vermutlich manipulierte er in diesem Fall das Fenster der Beifahrerseite und kam auf diese Art an das Diebesgut heran. Der Gesamtwert der Werkzeuge und Maschinen dürfte sich auf rund 4.000 Euro belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Steinheim an der Murr: Rollerfahrer versteckt sich vor Polizei

Ein Rollerfahrer, der am Montag gegen 23.15 Uhr hinter einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar die Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr herfuhr, weckte die Aufmerksamkeit der Beamten und sollte in der Folge kontrolliert werden. Doch als er wohl die Absicht der Polizisten bemerkte, bog er kurzerhand in den Forellenweg ab. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den abgestellten Roller in der Bisamstraße fest. Daneben lag der Helm. Den 63-jährigen Fahrer, der nach Alkohol roch, entdeckten die Polizisten in einem Gebüsch, in dem er sich versteckt hatte. Im weiteren Verlauf musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Möglicherweise ist er darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell