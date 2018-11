POL-BOR: Stadtlohn - Türscheibe eingeschlagen und Fassade beschmiert

Stadtlohn (ots) - Seinem Zerstörungstrieb freien Lauf gelassen hat ein Randalierer in der Nacht zum Dienstag in Stadtlohn: Mit einer Bierflasche warf er die Scheibe zum Eingang eines Verbrauchermarktes am Pfeifenofen ein. An anderer Stelle muss ein Unbekannter bereits am vergangenen Wochenende zur Spraydose gegriffen haben - er verunzierte die Außenwand einer Turnhalle an der Burgstraße großflächig durch Schmierereien. Der entstandene Sachschaden liegt in beiden Fällen jeweils bei circa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

