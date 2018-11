POL-BOR: Gronau - Einbruch in Bäckerei

Gronau (ots) - Nachdem in der Nacht zu Dienstag Unbekannte vergeblich versucht hatten, in zwei verschiedene Bäckereifilialen auf der Ochtruper Straße einzubrechen, hatten die gleichen oder andere Täter in der Nacht zu Mittwoch auf der Gildehauser Straße nun "Erfolg". Zwischen Dienstag, 12.55 Uhr und Mittwoch, 05.20 Uhr drangen sie über ein Toilettenfenster in eine Bäckerei ein. Im Innern brachen sie einen Zigarettenautomaten auf und entnahmen hieraus das Bargeld. Bei ihrem Einbruch zerstörten die Täter auch Teile der Dekoration, wodurch ein Schaden in Höhe von 1550 Euro entstand. Ob die Täter neben dem Bargeld aus dem Automaten weitere Beute machten, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

