POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Bäckerei

Bocholt (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in eine Bäckereifiliale auf der Moltkestraße in Bocholt ein. Zwischen Dienstag, 20.15 Uhr und Mittwoch, 4 Uhr hatten sie eine Seiteneingangstür aufgehebelt und waren so in den Verkaufsraum eingedrungen. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell