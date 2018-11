POL-LDK: - Außenspiegel beschädigt - Einbruch in Herborn - Hakenkreuze geschmiert - BMW aufgebrochen - Gartenhütten brennen in Wetzlar - Schmierfinken bemalen Grillhütte

Dillenburg (ots) -

--

Dillenburg: Außenspiegel beschädigt -

Einen Schaden von ca. 150 Euro ließen Vandalen an einem weißen Ford zurück. Der Fiesta parkte am Montag (26.11.2018), zwischen 07.30 Uhr und 15.05 Uhr in der Herwigstraße gegenüber dem Elektromarkt, in einer Parkreihe entlang der Dill. Die Täter schlugen oder traten gegen den Außenspiegel. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Wohnungseinbruch in der Alsbach -

Ein Reihenendhaus in der Alsbachstraße geriet am Montag (26.11.2018) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 11.00 Uhr und 21.00 Uhr hatten die Bewohner ihr Haus verlassen. Die Diebe verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt und durchwühlten sämtliche Räume. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter Bargeld und Schmuck von noch nicht bekanntem Wert mitgehen ließen. Hinweise zu den Einbrechern oder zu Personen und Fahrzeugen am Montag in der Alsbachstraße nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn: Hakenkreuze auf dem Schulhof -

Wie die Polizei gestern berichtete, zündelten am Wochenende Jugendliche an Mülltonnen der Friedensschule. Mittlerweile fielen weitere Beschädigungen auf, die offensichtlich ebenfalls auf das Konto der Täter gehen. Auf einer Tischtennisplatte sowie an zwei Fenstern brachten die Unbekannten mit roter und grüner Farbe Hakenkreuze sowie das Wort "Fuck" und die Buchstabenkombination "NJN" auf. Im Zusammenhang mit dem Mülltonnenbrand und den Schmierereien bittet die Herborner Polizei um Mithilfe: Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Haben sich die Unbekannten gegenüber anderen oder in Online-Chats mit ihren Taten gebrüstet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: BMW aufgebrochen -

Auf Wertsachen aus einem weißen 1er BMW hatten es Autoaufbrecher im Laufe des Montags (26.11.2018) in der Dammstraße abgesehen. Der BMW parkte direkt am Fahrbahnrand, etwa in Höhe der Hausnummer 66. Zwischen 09.30 Uhr und 15.40 Uhr schleuderten die Täter einen Stein gegen die Scheibe der Fahrertür, entriegelten den Wagen und griffen sich aus der Fahrertür ein Portemonnaie. Da sich kein Bargeld in dem Geldbeutel befand, ließen die Diebe es im Fahrzeug zurück. Ohne Beute suchten sie das Weite. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Gartenhütten angesteckt -

Gestern Vormittag (26.11.2018) waren Feuerwehren der Stadt Wetzlar bei Bränden in der Kleingartenanlage an der Dammstraße im Einsatz. Gegen 12.10 Uhr meldete ein Zeugen der Rettungsleitstelle das Feuer. Eine Gartenhütte brannte komplett nieder, die Flammen griffen auf eine benachbarte Hütte und einen Taubenschlag über. Durch die Hitze verendeten ca. 40 Tauben. Angaben zum Gesamtsachschaden können momentan nicht gemacht werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen berichten, dass etwa eine halbe Stunde vor der Brandmeldung, gegen 11.40 Uhr, an den Hütten noch alles in Ordnung war. Nun suchen die Ermittler der Wetzlarer Polizei Zeugen und fragen: Wem sind am Montag im Zusammenhang mit den Brand, zwischen 11.40 Uhr und 12.10 Uhr, Personen im oder am Kleingartengelände aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Schmierereien an der Grillhütte -

Rund 400 Euro wird es die Freiwillige Feuerwehr kosten, die Farbschmierereien an der Grillhütte in Rechtenbach wieder zu entfernen. Am Sonntagnachmittag (25.11.2018) wurden die mit schwarzer und weißer Farbe aufgebrachten Schmierereien entdeckt. Wann genau die Täter malten, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise zu den Tätern erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh



Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell