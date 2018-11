POL-LDK: Lkw-Stütze löst sich und reist geparkten Kleinwagen mit

2 weitere Medieninhalte

Nur noch Schrottwert hat der von einer Lkw-Stütze mitgerissene Kleinwagen. Bild-Infos Download

Dillenburg (ots) -

--

# Fotos liegen in der digitalen Pressemappe zum Download bereit #

Sinn: Ein spektakulärer Unfall beschäftige gestern Nachmittag (22.11.2018) die Herborner Polizei.

Die ausfahrbare Stütze eines Lkw hatte sich selbstständig gemacht und einen Peugeot völlig demoliert. Der Kipper mit aufgebautem Kran war gegen 15.15 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fuhr die rechte Stütze des Lasters aus, verhakte sich in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot und riss diesen mehrere Meter mit. Hierbei wurden das Geländer der Dillbrücke sowie eine Grundstücksmauer in Mitleidenschaft gezogen.

Der 58-jährige Hungener am Lenkrad des Lasters kam mit dem Schrecken davon - der Kleinwagen hat nur noch Schrottwert. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 12.000 Euro.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh



Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell