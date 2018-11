POL-LDK: - Rotlichtsünder und Handybenutzer - Gartenhütten aufgebrochen - Nach Spiegelunfall abgehauen - Unfallflucht in Ehringshausen - Motorhaube zerkratzt - Container geknackt

Dillenburg (ots) -

Dillenburg und Wetzlar: Rotlichtsünder und Handybenutzer im Visier der Polizei -

Mit einer Kontrolle in der Kasseler Straße in Dillenburg sowie einer am neuen Rathaus in Wetzlar überprüften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes am Dienstag (20.11.2018) die Verkehrsmoral der Autofahrer. Unterstützung erhielten die Verkehrsexperten von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei.

Mit einer Videokamera dokumentierten die Ordnungshüter Autofahrer, die das Rotlicht an der Lichtzeichenanlage Ortseingang der Kasseler Straße aus Frohnhausen kommend missachteten. Hier nahmen sie 15 Rotlichtsünder auf. Auf zehn Fahrer kommen 90 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg zu, weil die Ampel bereits eines Sekunde Rotlicht zeigte. Mit einem Fahrverbot von vier Wochen, 200 Euro Bußgeld sowie zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei müssen fünf Fahrzeugführer rechnen. Bei ihnen dauerte die Rotphase länger als eine Sekunde.

In Wetzlar, in Höhe des neuen Rathauses, rückten diejenigen Fahrzeugführer in den Fokus der Ordnungshüter, die ihre Finger nicht von ihren Mobiltelefonen lassen konnten. Sie stoppten 15 Autofahrer, die ihr Handy am Steuer benutzten. Das Groß der Erwischten telefonierte nicht, sondern las oder tippte Textnachrichten. Die Handybenutzer werden mit 100 Euro zur Kasse gebeten, zudem wächst ihr Konto in Flensburg um ein Punkt.

Haiger-Rodenbach: Außenspiegel aneinander gekracht -

Nach einem Spiegelunfall auf der Landstraße zwischen Fellerdilln und Rodenbach sucht die Dillenburger Polizei nach einem flüchtigen Unfallbeteiligten. Der war am Montagfrüh (19.11.2018), gegen 07.00 Uhr von Rodenbach in Richtung Fellerdilln unterwegs und sein Außenspiegel krachte mit dem eines entgegenkommenden grauen BMW X1 zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Fellerdilln weiter. Die Schäden am Spiegel und der Fahrertür des BMW schätzt die Polizei auf ca. 600 Euro. Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Insassen kann der BMW-Fahrer nicht machen. Hinweise erbittet der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: In Gartenhütte eingebrochen -

In der Nacht von Montag (19.11.2018) auf Dienstag (20.11.2018) suchten Diebe eine Kleingartenanlage in der Straße "Am Oberen Hohenrain" auf. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Gärten, knackten die Schlösser von Hütten und Schuppen und bedienten sich an den Werkzeugen. Unter anderem ließen sie Gartengeräte, ein Stromaggregat, eine Wasserpumpe sowie einen Kompressor im Gesamtwert von rund 4.000 Euro mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 1.000 Euro. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter in Sicherheit brachten. Sie suchen Zeugen und fragen: Wem sind in der besagten Nacht an den Gärten Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Golf in der Lempstraße gedotzt -

Auf rund 2.500 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer in der Lempstraße an einem VW Golf zurückließ. Der blaue VW mit Marburger Zulassung (MR-Kennzeichen) parkte in der Zeit vom 12.11.2018 bis zum 16.11.2018 gegenüber der Hausnummer 24. Der Unbekannte touchierte den Golf am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite. Anhand der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile des Unfallfahrzeugs geht die Polizei davon aus, dass der Kontakt mit einem Anhänger stattfand. Vermutlich prallte der Anhänger beim Rangieren gegen den Kotflügel des Golfs. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: In Motorhaube geritzt -

In der Friedrich-Fröbel-Straße verewigte sich ein Vandale auf der Motorhaube eines schwarzen Volvos. Am Montag (19.11.2018), zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr ritzte der Unbekannte den Schriftzug "Amilioao" in die Motorhaube des XC90. Die Lackierung der Motorhaube wird geschätzte 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Diebe auf der Baustelle -

Zu Beginn der Woche suchten Diebe eine Baustelle der Lebenshilfe in der Straße "Im Amtmann" auf. Sie brachen einen Baucontainer auf und schnappten sich zwei Baumaschinen. Die Quellmaschine und der Umformer für Rüttler haben nach Einschätzung der bestohlenen Baufirma einen Wert von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Montag (19.11.2018) auf Dienstag (20.11.2018) an der Baustelle beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

