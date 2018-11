POL-LDK: - Polizei Wetzlar sucht empathielosen Unfallbeteiligten - Unfallflucht - Reifen zerstochen - Lack zerkratzt - Auffahrunfall auf der A45 - Mazda in Dutenhofen gestohlen - ....

Dillenburg (ots) -

Braunfels: Mercedesfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Schülerin / Polizei bittet um Mithilfe -

Keine Empathie zeigte ein Autofahrer am 09.11.2018 (Freitag), nachdem er auf der Gartenstraße mit einer Fußgängerin zusammengestoßen war.

Das 8-jährige Mädchen wollte gegen 13.00 Uhr - etwa in Höhe des Ausgangs der dortigen Turnhalle - die Straße zu Fuß überqueren. Als sie bereits auf der Fahrbahn lief, erwischte sie ein Mercedesfahrer mit der Motorhaube, worauf die Schülerin zu Boden fiel. Laut einem Zeugen untersuchte der Fahrer zunächst seinen Wagen auf Schäden, entdeckte einen möglichen Schaden an der Motorhaube und wollte zunächst die Polizei verständigen. Als ihn der Zeuge darauf aufmerksam machte, dass die Motorhaube sich lediglich einen Spalt geöffnet habe, stieg der Unbekannte wieder in seinen Benz und fuhr davon, ohne sich um das Mädchen gekümmert zu haben. Die hatte sich durch den Aufprall eine Verstauchung am rechten Knöchel zugezogen.

Der flüchtige Autofahrer war mit einem silberfarbenen Mercedes Benz Kombi unterwegs. Der Zeuge beschreibt ihn als älteren Herrn mit weiß-grauen Haaren. Er sprach Deutsch und trug eine dunkle Lederjacke.

Die Polizei fahndet nun nach dem Unfallbeteiligten und fragt:

- Wer kann Angaben zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug machen? - Wer hat den Zusammenstoß zwischen dem silberfarbenen Kombi und dem Mädchen am 09.11.2018 in der Gartenstraße noch beobachtet?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Dillenburg-Frohnhausen: Beim Ausparken Astra gedotzt -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Frohnhäuser Durchfahrtsstraße, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Donnerstag vergangener Woche (15.11.2018) parkte der silberfarben Opel in Höhe der Hauptstraße 118 am Fahrbahnrand. Zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr touchierte der Unfallfahrer vermutlich beim Ausparken die Frontstoßstange des Kombis und ließ einen Schaden von mindestens 1.000 Euro zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn-Amdorf: Reifen platt -

In der Zeit von Sonntag (18.11.2018), gegen 11.00 Uhr bis zum Montag (19.11.2018), gegen 09.15 Uhr machte sich ein Unbekannter an Reifen eines roten Mercedes Sprinter zu schaffen. Der Transporter parkte in der Amdorfstraße in Höhe der Hausnummer 29. Der Täter trieb einen spitzen Gegenstand in die Reifen. Für neue Pneus werden etwa 400 Euro fällig. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Bicken: Audi zerkratzt -

Auf mindestens 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte auf der Motorhaube eines weißen Audi A4 zurückließen. Der Wagen parkte von Samstagnachmittag (17.11.2018) bis Sonntagmorgen (18.11.2018) in der Straße "Vor den Eichen". Zwischen 15.00 Uhr und 11.00 Uhr trieben die Täter Kratzer in die Motorhaube. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen - A45: Auffahrunfall fordert leichtverletzten Lasterfahrer -

Ein Auffahrunfall in Höhe des Verzögerungsstreifens der Tank- und Rastanlage Katzenfurt beschäftige gestern am späten Abend (19.11.2018) die Autobahnpolizei. Zuvor hatte ein Brummifahrer verbotenerweise direkt auf dem Verzögerungsstreifen zum Rastplatz geparkt, um hier seine Pause einzulegen. Der Rastplatz war zu diesem Zeitpunkt überfüllt. Gegen 22.10 Uhr entschloss sich der 56-jährige Lasterfahrer aus Rumänien seine Tour fortzusetzen. Er beschleunigte auf dem Abbiegestreifen und zog mit geringer Geschwindigkeit auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Ein von hinten herannahender Kollege in einem Sattelzug konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und krachte in das Heck des rumänischen Lkw. Auswertungen der elektronischen Fahrtenschreiber ergaben zum einen, dass der rumänische Truck beim Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 36 km/h eingefädelt und bis dahin 200 Meter "Anlauf" genommen hatte. Und zum anderen, dass die Geschwindigkeit seines Unfallgegners zum Zeitpunkt der Kollision 70 km/h betrug. Der 58-jährige Trucker aus Recklinghausen zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

Wetzlar: Drogenfahrer gestoppt -

Mit einer Blutentnahme endete gestern Nachmittag (19.11.2018) die Drogenfahrt eines 23-Jährigen. Der war gegen 13.45 Uhr mit seinem Audi in der Uhlandstraße unterwegs, als ihn Wetzlarer Polizisten stoppten und kontrollierten. Die erkannten bei dem Dillenburger Anzeigen eines Drogenkonsums und ordneten eine Blutentnahme an. Ein Arzt übernahm den Eingriff, anschließend durfte der Drogenfahrer die Station in Wetzlar wieder verlassen.

Wetzlar-Dutenhofen: Mazda in der Honiggasse gestohlen -

In der Nacht von Montag (19.11.2018) auf Dienstag (20.11.2018) schlugen Autodiebe in Dutenhofen zu. Zwischen 20.00 Uhr und 05.00 Uhr ließen sie von der Garagenzufahrt eines Einfamilienhauses in der Honiggasse einen dunkelbraunen Citroen CX5 mitgehen. Sie drangen in den Wagen ein, überwanden die Diebstahlsicherung und machten sich mit dem rund 25.000 Euro teuren Fahrzeug aus dem Staub. An dem Citroen waren die Kennzeichen WZ-BR 18 angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Autos nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Nagel im Reifen -

Etwa fünf Zentimeter misst der Stahlnagel, den Unbekannte in den Reifen eines VW Caddy trieben. Der silberfarbene Van parkte vom 08.11.2018 (Donnerstag) bis zum 13.11.2018 (Dienstag) am Fahrbahnrand der Carl-Stuhl-Straße. Für einen neuen Reifen wird der Besitzer etwa 100 Euro ausgeben müssen. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Braunfels-Bonbaden: Kupferkessel verschwinden -

Ein als Blumenkübel umfunktionierter Kupferkessel geriet am Sonntag (18.11.2018) in den Fokus unbekannter Diebe. Der Bottich stand in einem Garten in der Hauptstraße. Die Diebe kippten die Erde aus und nahmen den rund 100 Euro teuren Kessel mit. Zeugen, die die Täter zwischen 01.00 Uhr in der Nacht und 07.15 Uhr am Morgen beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

