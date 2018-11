POL-LDK: - Nach Hundebiss Zeugen gesucht - Unfälle - Diebstähle - Einbrüche - Graffiti an Bürgerhaus - Bäckerei durchwühlt

Dillenburg (ots) -

Herborn: Gas mit Bremse verwechselt -

Weil sie beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, schob eine 64-jährige Autofahrerin am Samstag (17.11.2018) auf dem Parkplatzrempler am Herkules-Markt im Hüttenweg zwei Autos zusammen. Gegen10.40 Uhr wollte die Dillenburgerin vorwärts einparken und beging den fatalen Fehler. Sie prallte mit ihrem Ford gegen eine A-Klasse, die wiederum gegen einen Toyota stieß. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ca. 8.000 Euro. Ihr eigener Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von dem Parkplatz abgeschleppt werden.

Herborn: Diesel abgezapft -

In der Straße "Auwiese" trieben am Ende der vergangenen Woche Dieseldiebe ihr Unwesen. Zwischen Donnerstagabend (15.11.2018) und Freitagmorgen (16.11.2018) saugten sie aus einer schwarzen Sattelzugmaschine etwa 450 Liter Diesel ab. Hinweise zu den Dieben nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Seelbach: Über den Balkon eingestiegen -

In der Jägerhausstraße hatten es Unbekannte auf Beute aus einem Einfamilienhaus abgesehen. Die Diebe nutzten die Abwesenheit der Bewohner, kletterten auf den Balkon, hebelten die Tür auf und stiegen ein. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Zimmer. Ihnen fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Angaben zu den Aufbruchschäden können noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe am Freitag (16.11.2018), zwischen 18.15 Uhr und 20.15 Uhr beobachtet? Wem sind in dieser Zeit in der Jägerhausstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Wohnungseinbruch -

Über die zuvor aufgehebelte Terrassentür stiegen Einbrecher in eine Wohnung in der Austraße ein. Im Laufe des Samstags (17.11.2018), zwischen 08.30 Uhr und 21.30 Uhr suchten die Diebe das Einfamilienhaus auf. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Täter das Schlafzimmer. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner ließen die Diebe nichts mitgehen. Die Reparatur der aufgebrochenen Terrassentür wird etwa 100 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn-Fleisbach: Bürgerhaus beschmiert -

Das Bürgerhaus in der Hauptstraße geriet am Wochenende in den Fokus unbekannter Schmierfinken. Am Samstagabend (17.11.2018) besprühten die Täter die Fassade und einen Stromverteilerkasten. Eine Zeugin überraste die beiden Sprayer gegen 23.30 Uhr, die daraufhin in Richtung Ringstraße davonliefen. Die zwei männlichen Täter waren dunkel gekleidet, einer trug eine dunkle Jacke mit Fellbesatz am Kragen. Über die Höhe der Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den beiden Unbekannten erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Breitscheid-Gusternhain: Raserei lässt 31-Jährigen verunglücken -

Mit zum Teil 120 "Sachen" war ein Unfallfahrer laut Zeugen auf der Landstraße zwischen Gusternhain und der B 255 unterwegs, bevor er die Kontrolle über seinen Mercedes verlor. Am 17.11.2018, gegen 20.15 Uhr meldeten sich die Zeugen beim Notruf, um dem Verunglückten Hilfe zukommen zu lassen. Der Breitscheider hatte hinter einer kleinen Brücke die Gewalt über seinen Benz verloren, war nach rechts von der Straße abgekommen und hatte sich mehrfach überschlagen. Die Feuerwehr rückte an und musste den Crashpiloten aus seinem völlig demolierten Fahrzeug befreien. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des Verletzten. Anschließend musste er in eine Siegener Klinik transportiert werden. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, ordneten Herborner Polizisten eine Blutentnahme bei dem Breitscheider an. Den Totalschaden an seinem Mercedes schätzten die Ordnungshüter auf ca. 5.000 Euro.

Wetzlar-Naunheim: Bäckereifiliale durchwühlt -

Ungebeten Gäste suchten am Wochenende die Bäckereifiliale des Nettomarktes in der Waldgirmeser Straße auf. Die Täter verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt und durchwühlten die Räume der Bäckerei. Offensichtlich ließen sie aus der Kasse eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 800 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (16.11.2018), gegen 22.00 Uhr und Samstagmorgen (17.11.2018), gegen 06.15 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Ehringshausen A45: Sekundenschlaf mit Folgen -

Auf der Strecke zwischen dem Wetzlarer Kreuz und der Anschlussstelle Ehringshausen, in Fahrtrichtung Dortmund, verunglückte am Freitagabend (16.11.2018) ein Golffahrer. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 21-Jährige gegen 20.50 Uhr durch einen sogenannten "Sekundenschlaf" nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem VW in die Mittelleitplanke krachte. Anschließend riss er offensichtlich das Steuer herum und überquerte sämtliche Fahrstreifen, bis er in die Außenleitplanke einschlug. In Höhe des Parkplatzes "Lemperberg" bleibt der Golf auf dem Verzögerungsstreifen stehen. Ein Rettungswagen brachte den aus Brühl stammenden Unfallfahrer mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden liegt bei mindestens 7.000 Euro.

Wetzlar: Hund beißt Joggerin / Polizei bittet um Mithilfe -

Ein Hundebiss im Feld zwischen Wetzlar und Hüttenberg-Weidenhausen beschäftigt derzeit die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wetzlar. Am 11.11.2018 (Sonntag), gegen 17.15 Uhr joggte eine Wetzlarerin von einem Aussiedlerhof kommend, in Richtung der Landstraße zwischen Wetzlar und Weidenhausen. Dort kamen ihr plötzlich zwei Hunde entgegen. Der Hundehalter, etwa 20 Meter entfernt, ließ die beiden Tiere unangeleint laufen. Die Wetzlarerin forderte den mutmaßlichen Hundebesitzer unmissverständlich auf seine Tiere zurückzurufen oder anzuleinen, was ihn aber offensichtlich nicht interessierte. Plötzlich schnappte einer der Hunde zu und biss die Joggerin in die rechte Hand. Erst dann reagierte der Unbekannte und rief nach den Tieren. Nach Einschätzung der Gebissenen war der Mann nicht in der Lage die beiden kräftigen Hunde zu beherrschen. Er hatte keine Leine dabei und hielt sie an den Halsbändern fest. Auf die Aufforderung seinen Namen zu nennen, entgegnete er der Wetzlarerin, dass er die Hunde nicht mehr lange halten könne und sie gleich wieder loslassen müsse. Dem Opfer blieb nichts Anderes übrig, als zu ihrem Auto zu laufen und fortzufahren. Ihre Wunde ließ sie im Krankenhaus behandeln. Der Hundebesitzer war zwischen 40 und 50 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Er sprach gebrochen Deutsch, zur möglichen Herkunft kann die Zeugin keine Angaben machen. Er trug eine grellgelbe, blousonartige Wintersteppjacke und eine gelbe Steppmütze. Zur Hunderasse kann sie ebenfalls keine genauen Angaben machen. Die beiden Tiere waren deutlich größer und kräftiger als ein Schäferhund. Beide Hunde trugen rotblinkende Halsbänder. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat den Vorfall am 11.11.2018 im Feld zwischen Wetzlar und Weidenhausen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Unbekannte Hundehalter oder dessen beiden Hunden machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Brandoberndorf: Unfall bei Winterglätte -

Zwei Leichtverletzte forderte ein Glätteunfall am Samstagmorgen (17.11.2018) auf der Landstraße zwischen Brandoberndorf und Weiperfelden. Gegen 11.45 Uhr schätzte ein Usinger die Witterungsverhältnisse offensichtlich falsch ein. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er auf winterglatter Straße die Kontrolle über seinen Skoda und schleuderte über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben. Anschließend krachte das Heck des Wagens gegen einen Baum. Der 37-Jährige zog sich Prellungen zu, sein 36-jähriger Mitfahrer klagte über Schmerzen an der Hüfte und am linken Arm. Beide wurden zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Die Schäden am Skoda belaufen sich auf mindestens 5.000 Euro.

Leun: Dieseldiebe gestört -

Auf einer Baustelle neben der B49 schlugen am frühen Sonntagmorgen (18.11.2018) Dieseldiebe zu. Die Diebe suchten das umzäunte Lagergrundstück einer Baufirma auf und machten sich an den Tanks der Baumaschinen zu schaffen. Offensichtlich fühlten sich die Täter gestört, ließen einen Kanister und einen Schlauch zurück und suchten das Weite. Etwa 100 Liter hatten sie schon in den Kanister umgefüllt. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen am frühen Sonntagmorgen auf dem Gelände, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Oberndorf: Kupferkessel aus Garten stibitzt -

Am Freitagabend (16.11.2018) schlugen dreiste Diebe im Garten eines Hauses in der Wolfsgasse zu. Zwischen 18.45 Uhr und 23.00 Uhr suchten die Unbekannten das Grundstück auf und griffen sich einen Kupferkessel im Wert von knapp 100 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Kessels erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

