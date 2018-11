Dillenburg (ots) -

Leun: Opelfahrer flieht vor Polizei -

Für eine ganze Latte an Straftaten wird sich ein 24-jähriger Opelfahrer verantworten müssen, den Wetzlarer Polizisten heute Nacht (16.11.2018) in Leun festnahmen. Zuvor lieferte sich der Leuner eine halsbrecherische Verfolgungsfahrt mit den Ordnungshütern. Gegen 00.45 Uhr fiel der Opel Tigra einer Streife bei Solms-Oberbiel auf. Als die Ordnungshüter den Fahrer stoppen und kontrollieren wollten, gab er Gas. Mit zeitweise 180 km/h versuchte er den Polizisten zu entkommen. Die Fahrt ging über die B49 nach Leun-Lahnbahnhof in Richtung Braunfels, von dort weiter in Richtung Weilburg, dann wieder in Richtung Altenkirchen. Am dortigen Steinbruch stoppte eine Schranke den Opel und die beiden Insassen flüchteten zu Fuß weiter. Die 23-jährige Beifahrerin konnte kurz darauf festgenommen werden. Ein hinzugerufener Diensthund spürte den noch fehlenden Fahrer auf, so dass auch bei ihm die Handschellen klickten. Nach und nach stellten die Polizisten mehrere Verstöße des Leuners fest: Die an dem Tigra angebrachten Kennzeichen sind keinem Fahrzeug zugeordnet, so dass der Wagen keine Zulassung und damit weder über einen Versicherungsschutz verfügt, noch die Kfz-Steuer entrichtet wurde. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste mit auf die Wetzlarer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Anschließend durfte der 24-Jährige die Station wieder verlassen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, seiner Drogenfahrt, wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu.

Ehringshausen: Aus dem Auto heraus Schreckschüsse abgefeuert / Polizei bittet um Mithilfe -

Mehrere Polizeistreifen waren gestern Abend (15.11.2018) in Ehringshausen im Einsatz, nachdem aus einem Auto heraus mit einer Schreckschusswaffe geschossen wurde. Gegen 20.45 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer von der Wetzlarer Straße und schilderte über Notruf, dass insgesamt sechs Schüsse mit einer aus dem heruntergelassenem Fenster der Beifahrertür eines Audis herausgehaltenen Waffe abgegeben wurden. Der Audi A1 steuerte den Reweparkplatz in der Kölschhäuser Straße an und noch bevor die Polizei eintraf, stellte der Zeuge die Insassen zur Rede. Daraufhin rannte der Beifahrer davon. Die restlichen vier Insassen setzten die Fahrt in Richtung Kölschhausen fort, ließen es sich aber nicht nehmen, den Zeugen noch zu beleidigen. Der Beifahrer und mutmaßlicher Schütze war etwa 18 Jahre alt, von schlanker Statur, hatte kurze braune, nach oben stehende Haare und trug ein dunkles Oberteil. Letztlich stoppten vier Streifen den Audi A1 in der Straße "Auf den Röden". Die Kontrollierten stritten eine Beteiligung im Zusammenhang mit der Schussabgabe ab. Eine Waffe konnte bei der Durchsuchung des Wagens und der Insassen nicht gefunden werden. Anschließend entdeckten die Ordnungshüter in der Wetzlarer Straße fünf Patronenhülsen. Momentan gehen die Ermittler davon aus, dass der flüchtige Beifahrer schoss. Sie ermitteln wegen Verstöße gegen das Waffengesetz und suchen Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg-Nanzenbach: Parkplatzrempler in der Hauptstraße -

Der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei bittet um Mithilfe. Am Wochenende beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen im Innenhof der Hauptstraße 64 abgestellten silberfarbenen Audi A4. Vermutlich beim Rangieren stieß der Flüchtige gegen den vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite des Audis und machte sich aus dem Staub. Die Schäden belaufen sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Unfallflucht in der Rathenau-Straße -

Ein neuer Außenspiegel wird den Besitzer eines schwarzen Mercedes CL etwa 200 Euro kosten, nachdem ihm dieser in der Walther-Rathenau-Straße abgefahren wurde. Der Benz parkte in Höhe der Hausnummer 14 zwischen Kreisverkehr und Sparkasse am rechten Fahrbahnrand. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer am Donnerstagabend (15.11.2018) zu knapp an dem geparkten Mercedes vorbeifuhr und sich die beiden Außenspiegel berührten. Vor Ort stellten die Ordnungshüter das Gehäuse eines blauen Außenspiegels sicher. Recherchen ergaben, dass dieser von einem Opel Corsa B der Baureihe 1993 bis 2000 stammt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenprall am Donnerstagabend in der Rathenaustraße beobachtet? Wer kann Angaben zu dem blauen Opel Corsa machen, dessen rechter Außenspiegel beschädigt ist? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Drogenfahrer erwischt -

Weil er im Verdacht steht unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren zu sein, musste sich ein 29-jähriger Audifahrer heute Morgen (16.11.2018) einer Blutentnahme unterziehen. In den frühen Morgenstunden, gegen 04.40 Uhr stoppte eine Wetzlarer Streife den A3 in der Brückenstraße. Da sie Anzeichen von Drogenkonsum entdeckten, ordneten sie die Blutentnahme an und nahmen ihn mit zur Polizeistation. Bei der Durchsuchung des Wetzlarers entdeckten die Ordnungshüter noch eine geringe Menge Marihuana. Neben dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wird sich der 29-Jährige auch wegen seiner Drogenfahrt verantworten müssen.

Wetzlar-Dutenhofen: An der Münchholzhäuser Straße touchiert und abgehauen -

Einen Schaden von rund 2.000 Euro ließ ein unbekannter Autofahrer an einem in Dutenhofen geparkten VW Gold Sportsvan zurück. Der Wagen parkte am Dienstag vergangener Woche (06.11.2018), zwischen 15.55 Uhr und 16.05 Uhr am rechten Fahrbahnrand, gegenüber der Hausnummer 1a. Der Unfallfahrer stieß auf der Fahrerseite gegen die hintere Fahrzeugtür und den hinteren Kotflügel. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Auto nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

