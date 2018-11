2 weitere Medieninhalte

Nanzenbach-Eiershausen: Umweltsünder entsorgten zwischen dem Eiershäuser Sportplatz und dem Nanzenbacher Wald unter anderem ca. 20 alte Fenster, eine Haustür sowie mehrere Rollläden. Da grundsätzlich alte Fenster an Häusern gegen neue ausgetauscht werden, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Herkunft der alten Fenster machen können.

Vermutlich mit einem Transporter oder einen großen Anhänger fuhren die Täter in den Waldweg. Der liegt von Hirzenhain kommend rechtsseitig hinter der Einmündung zum Sportplatz. Nach ca. 200 Meter stoppten die Unbekannten auf dem Weg und warfen die Gegenstände fort. In den Fensterrahmen sind handschriftlich der Name "Bender" sowie die Maße vermerkt.

- Wer kann Angaben zur Herkunft der Fenster machen? - Wo wurden kürzlich neue Fenster gesetzt, bei denen diese hier aufgefundenen möglicherweise ausgebaut wurden?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

