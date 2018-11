Dillenburg (ots) -

Solms-Oberndorf: Mit einer Blutentnahme für die Fahrerin und der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt für ihren Beifahrer, endete am Samstagabend (17.11.2018) die Kontrolle eines Citroen. Die Braunfelserin versuchte zuvor die Polizei abzuhängen.

Wetzlarer Polizisten hatten am frühen Morgen in Höhe der Taunushalle eine Verkehrskontrolle aufgebaut. Die 38-Jährige näherte sich mit ihrem Citroen den Kollegen, die ihr mit einer Anhaltekelle unmissverständlich Stoppzeichen gaben. Sie ignorierte die Aufforderung und gab Fersengeld. Eine Streife übernahm die Verfolgung und stoppte den Wagen letztlich in der Straße "Pfaffenrain". Da die Braunfelserin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen die Ordnungshüter sie pusten. Ihr Alkoholtest brachte es auf 1,27 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem beschlagnahmten die Polizisten ihren Führerschein.

Die Überprüfung ihres 53-jährigen Mitfahrers brachte eine weitere Überraschung zutage: Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Betruges vor. Gegen die sofortige Zahlung der Geldstraße in Höhe von 600 Euro, hätte er seine 40-tägige Haftstrafe abwenden können. Da er nicht in der Lage war diese Summe aufzubringen, lieferten ihn die Polizisten in der Justizvollzugsanstalt in Gießen ab.

