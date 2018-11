1 weiterer Medieninhalt

Polizeirat Daniel Bermbach ist der neue Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill. Bild-Infos Download

Dillenburg (ots) -

--

Wetzlar: Der 39-jährige Polizeirat Daniel Bermbach trat am 01.11.2018 seine neue Funktion als Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill an.

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Masterstudiengangs an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster-Hiltrup im Oktober dieses Jahres, übernimmt PR Bermbach die Leitung der Regionalen Kriminalinspektion Lahn-Dill. In dieser Funktion fungiert er zudem als stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Lahn-Dill.

Daniel Bermbach begann seine polizeiliche Karriere 1999 in Wiesbaden. Nach dem Studium und anschließender Einsatzzeit in der Bereitschaftspolizei, wechselte er zum Polizeipräsidium Westhessen, wo er auf verschiedenen Dienststellen in den Landkreisen Limburg-Weilburg, Main-Taunus und Hochtaunus Dienst versah. Es folgten Verwendungen im Lagezentrum der Hessischen Landesregierung und im Einsatzreferat des Landespolizeipräsidiums in Wiesbaden. In der Stabsarbeit war PR Bermbach in der Führungsgruppe der Polizeidirektion Hochtaunus und im Abteilungsstab des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main tätig. Führungserfahrungen sammelte der Polizeirat u.a. als Dienstgruppenleiter im Wechselschichtdienst und als Leiter eines Wiesbadener Polizeireviers.

Neben seinen hauptamtlichen Tätigkeiten fugierte Bermbach noch über viele Jahre als Taktischer Polizeilicher Sicherheitssprecher (TPS) bei Großveranstaltungen, wie z.B. den Heimspielen von Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh



Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell