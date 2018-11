POL-LDK: - Mann spricht Schülerin in Wetzlar an - Wohnungseinbrüche - Unfallflucht in Merkenbach - Überschlag mit Clio - Anhänger samt Bagger geklaut - Mini zerkratzt - Auto aufgebrochen

Dillenburg (ots) -

Dietzhölztal-Rittershausen: Einbrecher steigen über Wintergarten ein -

Auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus hatten es unbekannte Dieb in der Siegener Straße abgesehen. Am gestrigen Mittwoch (21.11.2018), zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr drangen die Täter gewaltsam über die Terrassentür des Wintergartens in das Haus ein. Die Diebe durchwühlten sämtliche Zimmer und leerte Schränke und Kommoden. Ihnen fiel Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Herborn-Merkenbach: Lkw touchiert Eingangsbereich -

In der Oranienstraße beschädigte ein Lkw-Fahrer den Vorbau einer Haustür. Sollte der flüchtige Unfallfahrer nicht ermittelt werden, bleibt der Hausbesitzer auf dem rund 2.000 Euro teuren Schaden sitzen. Am Dienstag (20.11.2018), zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr schreckte eine Anwohnerin wegen eines Knalls auf und schaute aus dem Fenster. Sie sah noch, wie ein grüner Lkw-Kipper die Jahnstraße in Richtung Weilburger Straße davonfuhr. Weitere Details zu dem Laster konnte die Zeugin nicht benennen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Lasterfahrer aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den Vorbau der Haustür prallte. Die Beschädigungen liegen in einer Höhe von 240 - 255 cm. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Amdorf: Überschlag mit Pkw -

Auf der kurvenreichen Gefällestrecke zwischen der Bundesstraße 255 und Herborn-Amdorf verunglückte gestern Nachmittag (21.11.2018) eine 32-jährige in ihrem Renault Clio. Die Eschenburgerin verlor gegen 13.45 Uhr die Kontrolle über ihren Kleinwagen und schleuderte von der Fahrbahn. Der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. Ersthelfer bargen die Unfallfahrerin und ihren 2-jährigen Sohn. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und brachte die Verletzten in eine Siegener Klinik. Über die Schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden. Ein Abschleppunternehmer drehte den Franzosen wieder auf die Reifen und barg ihn von der Unfallstelle. Den Totalschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro.

Wetzlar-Dutenhofen: Anhänger samt Bagger verschwunden -

In der Nacht von Dienstag (20.11.2018) auf Mittwoch (21.11.2018) schlugen Baggerdiebe in der Garbenheimer Straße zu. In Höhe der Hausnummer 20 parkte ein Anhänger, der mit einem Minibagger der Marke "Kubota" beladen war. Die Diebe hängten das Gefährt an ein Zugfahrzeug und machten sich mit ihrer rund 20.000 Euro teuren Beute aus dem Staub. An dem Anhänger vom Hersteller "Hapert" waren die Kennzeichen "WZ-CS 201" angebracht. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Diebstahl zwischen 20.30 Uhr und 08.30 Uhr in der Garbenheimer Straße beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Anhängers und des Minibaggers machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Wohnungseinbruch -

Ein Einfamilienhaus in der Wertherstraße rückte zu Beginn der Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. Im Zeitraum vom 19.11.2018 (Montag), gegen 12.30 Uhr bis zum 21.11.2018 (Mittwoch), gegen 13.00 Uhr suchten die Diebe das Anwesen auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlt Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Die Einbruchschäden summieren sich auf ca. 200 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im genannten Zeitraum in der Wertherstraße erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dalheim: Mann spricht Kind an / Polizei sucht Zeugen -

Die Wetzlarer Polizei bittet nach einem Vorfall vor der Hausaufgabenbetreuung im Berliner Ring um Mithilfe. Gestern Nachmittag (21.11.2018), gegen 14.30 Uhr verließ eine 9-jährige Schülerin die Betreuung und wurde von einem unbekannten Mann angesprochen. Offensichtlich wollte der Mann das Mädchen dazu überreden mit ihm zu gehen. Die Schülerin ließ den Mann stehen und lief zurück in die Betreuung, von wo aus sie ihre Mutter informierte. Der Unbekannte hatte graue Haare und trug ein rotes Oberteil sowie eine graue Hose. Weitere Angaben kann die Schülerin nicht machen. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall gestern Nachmittag im Berliner Ring beobachtet? Wem ist der Mann dort noch aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Mini am Obi zerkratzt -

Einen Schaden von mindestens 800 Euro ließ ein Unbekannter am Lack eines am Obi-Markt im Dillfeld geparkten Autos zurück. Der graue Mini stand am Mittwoch (21.11.2018), von 18.50 Uhr bis 19.45 Uhr auf dem Parkplatz des Baumarktes. In dieser Zeit trieb der Täter einen Kratzer in die Beifahrertür und einen weiteren in den dahinterliegenden Kotflügel. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hörnsheim: Auto aufgebrochen -

Am Mittwochabend (21.11.2018) trieben Autoaufbrecher in der Straße "Inselhof" ihr Unwesen. Zwischen 19.45 Uhr und 20.15 Uhr parkte am Reitstall ein schwarzer Nissan X-Trail. Die Diebe schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und griffen sich vom Fahrersitz eine Handtasche. Eine neue Scheibe wird etwa 200 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

