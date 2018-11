POL-LDK: - Einbruch in Haiger-Allendorf - Tempomessungen auf der B253 und der A45 - Kennzeichen und Roller geklaut - Graffiti gesprüht

Dillenburg (ots) -

--

Haiger-Allendorf: Wohnungseinbruch -

Am Donnerstagnachmittag (22.11.2018) schlugen Einbrecher in einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Nassroth" auf. Zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr schlugen sie die Scheibe einer Einliegerwohnung ein und kletterten hinein. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und erbeuteten Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Die Einbruchschäden belaufen sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter am Donnerstagnachmittag beobachteten oder denen dort Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Eibelshausen: 138 statt 70 / fast doppelt so schnell wie erlaubt -

Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill überprüften am Donnerstagmorgen (22.11.2018), ob sich die Autofahrer auf der Bundesstraße 253 an die dort eingerichteten Geschwindigkeitslimits hielten. Zwischen 06.30 Uhr und 12.00 Uhr richteten sie ein Messgerät an der Anschlussstelle Eibelshausen aus. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 70 km/h. Zunächst die erfreuliche Nachricht: Von den 1.042 erfassten Fahrzeugen, waren lediglich 55 zu flott unterwegs. Das ergibt eine Beanstandungsquote von 5,3 Prozent. Allerdings gibt der traurige Geschwindigkeitsrekord eines aus dem benachbarten Landkreis Marburg Biedenkopf stammenden Autofahrers zu bedenken: Er brachte es auf gemessene 138 km/h und war damit fast doppelt so flott unterwegs wie erlaubt! Diesen Raser erwarten ein Bußgeld von 440 Euro, zwei Punkte im Verkehrssünderregister in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Herborn-Burg: Kennzeichen abmontiert -

In der Burger Hauptstraße schlugen Kennzeichendiebe zu. Im Zeitraum vom 21.11.2018 (Mittwoch), gegen 22.00 Uhr bis zum 22.11.2018 (Donnerstag), gegen 10.00 Uhr griffen sich die Diebe von einem silberfarben Nissan Micra das hintere Nummernschild "LDK-EM 924". Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn-Fleisbach: Graffiti gesprüht -

In der Straße "Auf dem Überberg" verewigten sich unbekannte Schmierfinken. Die Sprayer brachten mit schwarzer Farbe die Kombination "102%" auf den Stromkasten und das Schild einer Firma auf. Das Beseitigen der Graffiti wird etwa 500 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen dem 16.11.2018, gegen 16.00 Uhr und Donnerstagfrüh (22.11.2018), gegen 07.00 Uhr beobachteten oder sonst Angaben zur Identität der Schmierfinken machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar - A45: Geschwindigkeitsmessung auf Bechlinger Talbrücke -

Am Dienstag dieser Woche (20.11.2018) bauten die Geschwindigkeitsüberwacher der Polizeiautobahnstation in Butzbach ihre Messtechnik auf der Talbrücke Bechlingen auf. Aufgrund von Brückenschäden ist hier für Pkw eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen eine von 60 km/h eingerichtet. Das Groß der erwischten Temposünder waren Brummifahrer.

Von den insgesamt 4.597 Fahrzeugen, die das Messgerät passierten, waren 1.124 Lkw. Wobei die Messtechnik bei Pkw erst ab 125 km/h und bei den schwereren Fahrzeugen ab 74 km/h auslöste. 103 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die vorgeschriebenen Tempolimits, 21 saßen hinter dem Steuer eines Pkw, 82 lenkten einen Lkw. Die zu flotten Brummifahrer stoppten die Ordnungshüter enige Kilometer hinter der Blitzstelle auf dem Parkplatz "Kochsgrund". Von 24 im Ausland lebenden Lkw-Fahrern hielten die Polizisten eine Sicherheitsleistung ein. Die setzt sich aus der im Tatbestandskatalog festgesetzten Geldbuße sowie einer Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro zusammen. Quasi als Nebeneffekt reklamierten die Verkehrsexperten zweimal die Ladungssicherung, ertappten einen Fahrer mit Verstößen nach den Sozialvorschriften und entdeckten einen überladenen Laster. Ein Sattelzug wies erhebliche Mängel bei der Ladungssicherung auf. Die Polizisten begleiteten den Zug nach Wetzlar, wo er erst weiterfahren durfte, nachdem er umgeladen und anschließend die Sicherungen korrekt durchgeführt hatte.

Die 21 Schnellfahrer in ihren Pkw erhalten in den nächsten Tagen Post von der Bußgeldstelle in Kassel. Zwei Raser lagen mit ihren Geschwindigkeitsüberschreitungen deutlich im Fahrverbotsbereit. Der Tagesschnellste brachte es auf gemessene 154 bei erlaubten 100 km/h. Auf ihn kommen 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein vierwöchiges Fahrverbot zu.

Hüttenberg-Rechtenbach: Roller gestohlen -

Am Abend des 10.11.2018 (Samstag) schlugen in der Dorfstraße Rollerdiebe zu. Das silber- und schwarzfarbene Bike der Marke "Baotian" parkte zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr in einem Hof. Der Täter schloss den Motor kurz und fuhr mit dem rund 300 Euro teuren Roller davon. An dem Bike waren die Versicherungskennzeichen "860-LHK" angebracht. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Rollers nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

